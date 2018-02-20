Порошенко рассказал о поездке в Крым

Порошенко рассказал о своей поездке в Крым

Президент Украины Петр Порошенко в четвертую годовщину расстрела людей на киевском майдане Незалежности рассказал, как в феврале 2014 года отправился в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обещаем, что Украина будет объединена, Украина освободит каждый клочок украинской земли как на востоке (в Донецкой и Луганской областях — прим. "Ленты.ру"), так и в Крыму», — заявил он. 28 февраля 2014 года, будучи депутатом Верховной Рады Украины , Порошенко прилетел на полуостров, над зданиями органов власти которого уже был поднят российский флаг. По словам Порошенко, он прибыл в Крым, «чтобы показать пустой дом Верховного Совета Крыма, где никто не голосовал ни за какой референдум». «Все сценарии и решения писались в Москве», — подчеркнул украинский президент.

Ранее целью визита Порошенко в Крым называлось проведение переговоров с властями автономии. Жители полуострова не пропустили Порошенко в крымский парламент, в результате чего ему пришлось удалиться в окружении десятка милиционеров. За миллиардером двинулись примерно 500 человек, скандировавшие «Вон из Крыма!» и «На вокзал!». Милиции удалось не допустить нападения жителей полуострова на Порошенко, который в итоге сел в первое попавшееся такси и уехал.