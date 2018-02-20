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Порошенко рассказал о поездке в Крым
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Порошенко рассказал о своей поездке в Крым 

Lenta.ru 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко в четвертую годовщину расстрела людей на киевском майдане Незалежности рассказал, как в феврале 2014 года отправился в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.
28 февраля 2014 года, будучи депутатом Верховной Рады Украины, Порошенко прилетел на полуостров, над зданиями органов власти которого уже был поднят российский флаг. По словам Порошенко, он прибыл в Крым, «чтобы показать пустой дом Верховного Совета Крыма, где никто не голосовал ни за какой референдум». «Все сценарии и решения писались в Москве», — подчеркнул украинский президент.
«Мы обещаем, что Украина будет объединена, Украина освободит каждый клочок украинской земли как на востоке (в Донецкой и Луганской областях — прим. "Ленты.ру"), так и в Крыму», — заявил он.
Ранее целью визита Порошенко в Крым называлось проведение переговоров с властями автономии. Жители полуострова не пропустили Порошенко в крымский парламент, в результате чего ему пришлось удалиться в окружении десятка милиционеров. За миллиардером двинулись примерно 500 человек, скандировавшие «Вон из Крыма!» и «На вокзал!». Милиции удалось не допустить нападения жителей полуострова на Порошенко, который в итоге сел в первое попавшееся такси и уехал.
Силовая смена власти на Украине зимой 2014 года и ряд действий новых властей в Киеве вызвали резкий всплеск политической активности в Крыму. Крым объявил о своей независимости от Украины и желании вступить в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года. Официальный Киев правомочность проведения референдума не признал. Во время этого голосования практически все население полуострова высказалось в пользу вступления в состав России. В марте-апреле российские органы власти оперативно провели все необходимые процедуры, и процесс присоединения полуострова был завершен.
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