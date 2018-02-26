Ещё
Сирийские бронемашины прорвали оборону террористов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийские бронемашины прорвали оборону террористов и попали на видео 

Lenta.ru 3 часа назад
В сети появилось видео, на котором запечатлено наступление сирийских правительственных войск на позиции боевиков в районе города Хараста под Дамаском. Ролик в понедельник, 26 февраля, публикует Al-Masdar News.
По данным издания, сирийским военным удалось прорвать оборону боевиков из группировок «Файлак ар-Рахман» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») в западной части Харасты и войти в ключевой район Аль-Аджай. На кадрах видно, как по улице проходят бронемашины правительственных сил и вооруженные военные.
Отмечается, что в результате ожесточенных боев с джихадистами бойцы Сирийской арабской армии (САА) смогли занять несколько зданий в Аль-Аджае и таким образом укрепиться в западной части города.
В январе сообщалось, что (САА), расширяя свое наступление в Харасте, развертывает все больше ракетных установок для поддержки войск в боях против боевиков. В частности, в регионе использовалась РСЗО «Голан 300». Один из ракетных ударов по позициям джихадистов попал на видео.
Lenta.ru: последние новости
В Киеве признали потерю всех друзей Украинский губернатор обматерил главу Минздрава и всех рассмешил Власти порадуют бедных индианок новой бесплатной грудью
 Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович оскорбил участников шоу «Поле чудес»332
Тимошенко сообщила о подготовке плана по Донбассу21
Мария Алехина пропала в Крыму124
Силовики открыли минометный огонь по Докучаевску85
Появились подробности задержания Лесли и Рыбки14
Видео
00:53
Неудачная атака смертника попала на видео
Происшествия Ближний Восток
00:25
В Европу пришли аномальные морозы
Погода В мире
00:37
Появились подробности задержания Лесли и Рыбки
Шоу-бизнес
00:37
Вертолет эвакуировал ребенка в центре Москвы
Происшествия
03:33
Россиянки уродуют себя из-за Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Стоцкая попала в украинское «чистилище»
Шоу-бизнес Другое
03:12
Якубович оскорбил участников шоу «Поле чудес»
Шоу-бизнес
Свинья в ЮАР научилась рисовать картины
В мире
01:01
Александр Семчев откровенно рассказал о своем одиночестве
Шоу-бизнес
00:15
Дочка Волочковой пнула Бузову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение