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Главу МИД Венгрии обвинили во лжи
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Министр образования Украины обвинила главу МИД Венгрии во лжи 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Reuters
Министр образования Украины Лилия Гриневич назвала неправдой заявление главы венгерского МИД Петера Сиярто о том, что представителей венгерской общины не приглашали на переговоры по закону об образовании. Ее слова приводит Укринформ.
"Это неправда, у нас есть все подтверждения о приглашении (венгерского меньшинства — ред). Более того, я знаю, что некоторые из тех, кто должен был ехать на эти консультации, уже имели купленные билеты в Киев, но в последний момент почему-то была изменена эта позиция", — сказала Гриневич.
Ранее венгерская община на Украине отказалась от участия в консультациях с Киевом по вопросу применения новых правил, сославшись на то, что документ был обжалован в Конституционном суде.
Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что новые правила нарушают права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять статью закона, которая касается языка обучения. Киеву рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.
При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.
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