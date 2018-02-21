Главу МИД Венгрии обвинили во лжи

Министр образования Украины обвинила главу МИД Венгрии во лжи

Министр образования Украины Лилия Гриневич назвала неправдой заявление главы венгерского МИД Петера Сиярто о том, что представителей венгерской общины не приглашали на переговоры по закону об образовании. Ее слова приводит Укринформ

"Это неправда, у нас есть все подтверждения о приглашении (венгерского меньшинства — ред). Более того, я знаю, что некоторые из тех, кто должен был ехать на эти консультации, уже имели купленные билеты в Киев, но в последний момент почему-то была изменена эта позиция", — сказала Гриневич.

Ранее венгерская община на Украине отказалась от участия в консультациях с Киевом по вопросу применения новых правил, сославшись на то, что документ был обжалован в Конституционном суде.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что новые правила нарушают права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять статью закона, которая касается языка обучения. Киеву рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.