«Русский вопрос» поставит точку в карьере Меркель

Раскол по «русскому вопросу» грозит поставить точку в карьере Меркель

Сорванная в конце прошлой недели встреча в формате «нормандской четверки» подает сразу несколько политических сигналов. Эти сигналы прямо касаются раскола внутри немецких элит по поводу антироссийских санкций. А этот раскол, в свою очередь, грозит спровоцировать смену власти в Германии — Меркель явно готовит себе замену.

Проходившая в Мюнхене конференция по безопасности рассматривалась как удобный повод для встречи глав МИДов стран «нормандской четверки» России, Германии, Франции и Украины.

Демонстративная поездка Однако в пятницу, на вечер которой была запланирована встреча, она так и не состоялась — днем министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль внезапно улетел в Берлин, нас пресс-конференцию с участием освобожденного из турецкой тюрьмы немецкого журналиста Дениза Юджела . Через несколько часов Габриэль вернулся, но реанимировать встречу «черверки» было уже невозможно.

С чем была связана это экстренная поездка? Судя по всему, Габриэль воспользовался удобным поводом, чтобы убить сразу «двух зайцев».

Во-первых, засветиться в истории с журналистом Юджелом — он принимал активное участие в борьбе за его освобождение из турецкой тюрьмы, и теперь мог по справедливости рассчитывать на публичное признание своих заслуг. А поддержание своей репутации в качестве эффективного и популярного министра иностранных дел для Габриэля особенно важно именно сейчас. Как раз в эти дни решается вопрос о судьбе коалиции между его партией, социал-демократами и христианскими демократами Меркель. И это имеет особое отношение в том числе для России.

Начиная с 20 февраля и по 2 марта все члены СДПГ будут голосовать за или против коалиции на общепартийном референдуме — и образ крутого министра иностранных дел может стать аргументом в пользу голосования за коалицию. И если большинство поддержит коалиционное соглашение между ХДС и СДПГ, то Габриэль и в новом германском правительстве сохранит свой пост главы МИДа.

Ну и во-вторых, Габриэль таким образом еще отчетливей продемонстрировал свое отношение к санкционному давлению на Россию — ведь именно «минский процесс» является тем критерием, к которому привязывают окончание санкционной войны России и ЕС . То есть любые попытки начать снимать санкции со стороны Европы упираются в отклик надзирателей-атлантистов: ни шагу, пока Москва не выполнит минские соглашения!

Сторонники восстановления нормальных отношений между ЕС и Россией (а Габриэль является одним из них) гнут свою линию: давайте снимать санкции постепенно, по мере того, как наблюдается хоть какой-то прогресс в реализации Минска. Подобную позицию и Габриэль, и его предшественник по МИДу Штайнмайер (нынешний президент ФРГ) высказывают уже почти три года. Но никакого прогресса не наблюдается. Киев не может принять законы, предусмотренные соглашениями, что позволяет самопровозглашенным республикам не переходить к дальнейшим этапам. Раскол по вопросу санкций

К тому же Габриэля стали тут же критиковать в самой Германии — члены партии Меркель. Не за срыв встречи — а за то, что он сказал в Мюнхене.

А там Габриэль заявил, что санкции в отношении России могут быть постепенно ослаблены после ввода в Донбасс миссии ООН . Министр отметил, что «нереалистично» настаивать на полном выполнении минских соглашений перед частичным снятием санкций с России. Эту же мысль он повторил в начале встречи с Сергеем Лавровым — при наличии прогресса в решении конфликта, например, при отводе тяжелых вооружений, санкции ЕС против России можно было бы пошагово ослабить.

Габриэль специально оговорился — «я знаю, что официальная точка зрения выглядит по-другому» — но даже эта оговорка не уберегла его от критики из Берлина.

Бундестага «Пока российское правительство не выполняет минские соглашения, отмена санкций является совершенно неправильным сигналом Путину не менять свою политику», заявил глава комитета по международным делам Норберт Реттген , представляющий ХДС. А зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадепуль сказал, что постепенное ослабление санкций не рассматривается в соглашении о создании коалиции и «эти требования противоречат результату коалиционных переговоров. Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел не может делать различий между официальным и личным мнением. Надежность — это часть его должностных обязанностей».

«С точки зрения СДПГ, новый коалиционный договор не исключает однозначно пошаговое ослабление санкций, как только будет достигнут прогресс в выполнении Минских соглашений и об этом будет достигнута договоренность с нашими партнерами по ЕС. В этом смысле я не понимаю критику ХДС в адрес Габриэля», Однако СДПГ вступилось за своего бывшего лидера:

заявил спикер по вопросам внешней политики от фракции СДПГ в Бундестаге Нильс Аннен

Дело тут не просто в разной трактовке текста соглашения. Сама борьба за власть в Германии входит в решающую стадию, и русская тема является одной из тех, что разделяет ХДС (без ХСС — баварцы занимают другую позицию) и СДПГ. Те, кто ориентируется на Меркель, ставят на жесткий курс в отношении Москвы, а социал-демократы выступают за то, чтобы начать переворачивать эту страницу.

Кроме того, русский вопрос используется для критики или дискредитации соперника. Так, если соглашение о коалиции будет провалено социал-демократами, в этом обвинят и Путина — вот, он специально хотел ослабить Германию, убрать Меркель , поэтому работал на развал «большой коалиции». Как работал? Да всеми возможными способами. Это вовсе не фантазии на тему «до чего могут дойти в поисках русского следа» — уже есть готовящие почву публикации.

Меркель уходит? Так, в прошлую пятницу в газете Bild появилась статья, в которой утверждалось, что председатель Молодежной организации Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт согласился на предложение некоего Юрия из Санк-Петербурга организовать в Фейсбуке при помощи ботов кампанию #NoGroKo, направленную против формирования «большой коалиции». Молодым социалистам это ничего бы не стоило, и их связь с Россией никак не была бы засвечена, утверждалось в статье в Bild. Не беда, что представитель молодых социалистов опровергли эту информацию, указав, что отправка электронных писем c адресом @jusos.de, который указывался в газетной публикации, невозможна технически, и пообещав подать в суд — шум то уже был поднят.

Все это происходит накануне начала голосования в СДПГ — оно стартует 20 февраля и закончится 2 марта. Причем независимо от его исхода, у партии будет новый лидер — на место уходящего Мартина Шульца идет глава фракции партии в Бундестаге Андреа Налес . И ХДС уже на следующей неделе выберет себе нового генсека — этот пост, второй после председательского, займет Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Её кандидатуру в понедельник рекомендовала сама Ангела Меркель.

Фамилию Крамп-Карренбауэр уже называли в качестве возможного преемника Меркель, высока поддержка у АКК (так ее зовут в прессе) и в партии. Так что хотя пока Меркель публично продолжает говорить о своем намерении оставаться канцлером,

велики шансы на то, что выдвижением АКК Меркель начинает комбинацию по обеспечению своего ухода.

Ведь если к концу следующей неделе выяснится, что социал-демократы проголосовали против очередного брака с ХДС-ХСС, Меркель может и передумать — и вместо никому кроме нее самой не нужного правительства меньшинства предложить внеочередные выборы. На которые СДПГ поведет Андреа Налес, а ХДС — Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

А Меркель уйдет — обеспечив гарантированную передачу власти по женской линии.