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В Бельгии врачи проигнорировали желание пациента жить
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В Бельгии врачи проигнорировали желание пациента жить и умертвили его 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Philippe Wojazer / REUTERS
В Бельгии врачи провели эвтаназию больному по просьбе его семьи. При этом желание самого пациента не было принято в расчет, пишет Daily Mail.
Скандал разгорелся после публикации открытого письма доктора Виллема Дистелманса из государственной комиссии по эвтаназии, ушедшего в отставку в знак протеста против слабого наздора властей в этой области.
В частности, он привел в пример пожилого пациента с болезнью Паркинсона и тяжелой формой деменции. По утверждению врача, он не был в состоянии добровольно согласиться на эвтаназию, поскольку его состояние не позволяло ему «добровольно, продуманно и неоднократно» попросить прекратить его страдания. Более того, он ни разу не выражал желание уйти из жизни.
Дистелманс и ряд его коллег считают, что данный случай можно классифицировать как убийство, но специальная врачебная комиссия отказалась передавать материалы дела прокурору для расследования. Медики пришли к выводу, что «это был не случай незаконной эвтаназии, а скорее случай законного решения о прекращении жизни, неправильно рассмотренный врачом как эвтаназия». По утверждению медицинских юристов, пациенту была назначена паллиативная седация — постоянное введение наркотиков для облегчения симптомов, что и привело к смерти.
В Бельгии эвтаназия легализована с 2002 года.
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