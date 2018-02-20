В ФРГ рассказали об «опасном» эффекте от речи Порошенко

Немецкие СМИ рассказали о «печальном» эффекте от речи Порошенко в Мюнхене

Обозреватель Die Zeit Михаэль Туманн рассказал, как, по его мнению, президент Украины Петр Порошенко поставил себя в невыгодное положение из-за своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России", — пишет Туманн. Автор статьи напомнил, что в Мюнхене украинский лидер выступал в почти пустом зале, его речь закончилась под вялые аплодисменты, при этом никто даже не задал вопрос. Однако на прошлых конференциях Порошенко удавалось собрать больше народа на свое выступление, и даже "на кофе-брейках люди говорили про Украину и мнимое российское вторжение в Донбасс".

"Не очень разумное" выступление Порошенко, по мнению журналиста, стало "печальным и даже опасным как для Украины, так и для Европы", поскольку теперь ситуацией на востоке страны среди европейцев интересуются только эксперты.