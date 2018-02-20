В ФРГ рассказали об «опасном» эффекте от речи Порошенко

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Немецкие СМИ рассказали о «печальном» эффекте от речи Порошенко в Мюнхене 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Thomas Kienzle
Обозреватель Die Zeit Михаэль Туманн рассказал, как, по его мнению, президент Украины Петр Порошенко поставил себя в невыгодное положение из-за своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.
Автор статьи напомнил, что в Мюнхене украинский лидер выступал в почти пустом зале, его речь закончилась под вялые аплодисменты, при этом никто даже не задал вопрос. Однако на прошлых конференциях Порошенко удавалось собрать больше народа на свое выступление, и даже "на кофе-брейках люди говорили про Украину и мнимое российское вторжение в Донбасс".
"Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России", — пишет Туманн.
"Не очень разумное" выступление Порошенко, по мнению журналиста, стало "печальным и даже опасным как для Украины, так и для Европы", поскольку теперь ситуацией на востоке страны среди европейцев интересуются только эксперты.
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