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Евреи припомнили Исландии Третий рейх
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Евреи припомнили Исландии Третий рейх из-за запрета обрезания 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Лидеры еврейских общин в Скандинавских странах вспомнили порядки нацистов времен Третьего рейха в ответ на законопроект о запрете обрезания в Исландии. Об этом сообщает издание Jewish News Online.
Главы нескольких общин написали открытое письмо исландским законотворцам, которые предлагают запретить мужское обрезания детям до 18-ти, если на то нет медицинских показаний. Нарушение будет караться тюремным сроком до 6 лет.
В письме они предупредили, что принятие документа может вынудить последователей иудаизма покинуть страну. По их словам, если исландский парламент его одобрит, то страна станет «первой, запретившей главный ритуал в иудейской традиции».
В тексте подчеркивается, что это не первый случай в истории, когда власти ограничивают свободу вероисповедания евреев. Инициативу сравнивают с тем, что происходило в нацистской Германии, сообщает издание.
Исландские парламентарии в ответ заявили, что не хотят ограничивать религиозную свободу граждан, а лишь заботятся о здоровье детей. По из мнению, право ребенка ни физическую неприкосновенность стоит выше религии. Проходить церемонию или нет, мужчина сможет решить сам после достижения совершеннолетия. Их слова ранее передавало The Reykjavik Grapevine.
Обрезание — религиозный обряд у верующих евреев и у некоторых других народов, состоящий в удалении крайней плоти у мальчиков.
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