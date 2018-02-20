А нас-то за что? США намерены ввести санкции против Германии

А нас-то за что? Германию удивили планы США ввести против нее санкции

Уж вводить санкции так вводить. Если надо — то вообще против всех. Американский Минторг продемонстрировал, что в вопросах экономики у США нет ни союзников, ни противников. А есть только собственные интересы.

Американский Минторг предложил президенту США Дональду Трампу ввести пошлины на зарубежных поставщиков алюминия и стали. Сейчас импорт этой продукции достиг таких масштабов, что "угрожает разрушить национальную безопасность", посчитали американские власти. И вот подоспели варианты решения от Минторга. Пошлина в размере 53% на поставки стали из России, Китая, Индии, Бразилии и еще восьми неевропейских стран. Либо же 24%, но вообще для всех стран.

По алюминию предложений еще больше, вплоть до квоты в 86% от прошлогоднего экспорта в США. И такой поворот вызвал отрицательную реакцию в Германии, кстати, 7-й страны в мире по выплавке стали. В ФРГ посчитали возможный ввод пошлин угрозой нормам ВТО и справедливой рыночной торговле. Из уст экспертов даже прозвучал термин — "карательные тарифы".