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А нас-то за что? США намерены ввести санкции против Германии
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А нас-то за что? Германию удивили планы США ввести против нее санкции 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
Уж вводить санкции так вводить. Если надо — то вообще против всех. Американский Минторг продемонстрировал, что в вопросах экономики у США нет ни союзников, ни противников. А есть только собственные интересы.
Американский Минторг предложил президенту США Дональду Трампу ввести пошлины на зарубежных поставщиков алюминия и стали. Сейчас импорт этой продукции достиг таких масштабов, что "угрожает разрушить национальную безопасность", посчитали американские власти. И вот подоспели варианты решения от Минторга. Пошлина в размере 53% на поставки стали из России, Китая, Индии, Бразилии и еще восьми неевропейских стран. Либо же 24%, но вообще для всех стран.
По алюминию предложений еще больше, вплоть до квоты в 86% от прошлогоднего экспорта в США. И такой поворот вызвал отрицательную реакцию в Германии, кстати, 7-й страны в мире по выплавке стали. В ФРГ посчитали возможный ввод пошлин угрозой нормам ВТО и справедливой рыночной торговле. Из уст экспертов даже прозвучал термин — "карательные тарифы".
Логику США в этом случае уловить проще, чем логику Германии. Американцы действуют в свойственной им манере без оглядки на кого-либо и в угоду только своим интересам. Такие меры направлены на снижение зависимости США от импорта стали и алюминия, а также на стимулирование развития собственного производства. А Германия призывает к вселенской справедливости, торговле по правилам ВТО, в общем, без угнетения интересов любой из сторон. А также искренне не понимает, как "чей-то экспорт" (в данном случае стали) может являться "угрозой нацбезопасности". Но если речь заходит о смягчении санкций в отношении России, то маска "блюстителя открытого рынка" тут же сбрасывается. Стоило министру иностранных дел Зигмару Габриэлю заикнуться о постепенной отмене санкций в отношении России, как он тут же попал под критику немецких политиков. Видимо не все помнят золотое правило, что к другим нужно относиться так же, как ты хочешь, чтобы относились к тебе.
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