В Венгрии изъяли карты Украины

В Венгрии изъяли из продажи карты Украины без Крыма

"В связи с появлением информации о распространении в Будапеште карты с некорректным указанием украинского Крыма провели встречу с владельцем магазина. Карта изъята из продажи. Направила также письма в венгерские официальные органы и в издательство, которое эту карту выпустило, чтобы предотвратить дальнейшее распространение", — написала Непоп в Facebook. Карту, на которой Украина изображена без Крыма, части Одесской и Херсонской областей, продавали в Будапеште, но сейчас ее изъяли из продажи, сообщила в понедельник украинский посол в Венгрии Любовь Непоп

Она также прикрепила фотографии, на которых видно, что Крым изображен одним цветом с Россией, а часть Одесской и Херсонской области — одним цветом с Молдавией. Посол также попросила всех, кто обнаружит подобные случаи, обращаться в посольство.