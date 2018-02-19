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В Венгрии изъяли карты Украины
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В Венгрии изъяли из продажи карты Украины без Крыма 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Карту, на которой Украина изображена без Крыма, части Одесской и Херсонской областей, продавали в Будапеште, но сейчас ее изъяли из продажи, сообщила в понедельник украинский посол в Венгрии Любовь Непоп.
"В связи с появлением информации о распространении в Будапеште карты с некорректным указанием украинского Крыма провели встречу с владельцем магазина. Карта изъята из продажи. Направила также письма в венгерские официальные органы и в издательство, которое эту карту выпустило, чтобы предотвратить дальнейшее распространение", — написала Непоп в Facebook.
Она также прикрепила фотографии, на которых видно, что Крым изображен одним цветом с Россией, а часть Одесской и Херсонской области — одним цветом с Молдавией. Посол также попросила всех, кто обнаружит подобные случаи, обращаться в посольство.
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