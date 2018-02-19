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Порошенко уличили в краже музыки
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Порошенко уличили в краже музыки 

Lenta.ru 7 часов назад
Музыка, сопровождающая предвыборный проморолик украинского президента «Идем вперед. Петр Порошенко», была позаимствована на сервисе AudioJungle и используется в видео нелегально. Об этом сообщается на странице ЄвроМайдан — EuroMaydan в Facebook.
«На 2-й и 11-й секундах видео отчетливо слышен AudioJungle Watermark, что свидетельствует об использовании музыки без разрешения», — говорится в сообщении.
Также на 40-ой секунде ролика в кадре появляется певица Анастасия Приходько, которая, по ее словам, «не давала согласия принимать участие в предвыборной программе Петра Порошенко». Приходько заявила, что снималась в ролике для социального проекта по просьбе министра культуры страны Евгения Нищука, а об агитационном видео речи не шло.
Певица потребовала отказаться от трансляции ролика или же убрать из видео кадры с ней. По утверждению министерства культуры Украины, к утру 19 февраля ролик был перемонтирован и выпущен в эфир уже без кадров с Приходько.
AudioJungle — сервис для продажи музыки в интернете (аудиосток). При загрузке композиции на сервис для защиты от несанкционированного использования на трек накладывается водяной знак.
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