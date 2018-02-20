Россия официально признана «агрессором»

Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания военного кабинета во вторник подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором".

Для вступления закона в силу, документ должен быть публикован в официальном издании — газете "Голос Украины".

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. В самопровозглашенных республиках также заявили, что закон по Донбассу нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек.