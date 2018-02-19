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Турция пригрозила Сирии войной
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Турция пригрозила Сирии войной 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил армии Сирии военными действиями в случае, если она поддержит курдские формирования в Африне. Его слова в понедельник, 19 февраля, приводит телеканал NTV.
По словам министра, Анкара не видит проблемы во вводе в город сирийских правительственных войск, если они очистят регион от курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG).
«Если же они будут защищать YPG от нас, Турцию и турецких солдат никто не остановит. (…) Это действительно также для Манбиджа и территории к востоку от Евфрата», — подчеркнул Чавушоглу.
18 февраля Reuters сообщало, что курды и Дамаск достигли соглашения, согласно которому правительственные силы Сирии войдут в Африн. Отмечалось, что в ближайшие два дня они должны занять ряд позиций на границе с Турцией, а также в самом городе.
По сведениям агентства SANA, в ближайшие часы в Африн войдут отряды сирийских народных сил. По его информации, они намерены «поддержать население в противостоянии агрессии турецкого режима», а также не дать Анкаре оккупировать территорию.
До этого представители YPG заявляли, что не ведут никаких переговоров с правительственной армией.
С 20 января Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и YPG.
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