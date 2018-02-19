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«Пусть сгниет!»: ситуация на липецкой фабрике Roshen
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В Roshen не против, чтобы фабрика в Липецке сгнила 

РИА Новости 2 часа назад
Вячеслав Москалевский, гендиректор принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации Roshen, заявил, что предпочитает, чтобы Липецкая кондитерская фабрика в РФ сгнила, если ее не купят по рыночной цене.
Ранее сообщалось, что корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. В июне 2017 года Roshen сообщил, что завершила консервацию производства Липецкой фабрики, также прекратил работу торговый дом корпорации. Глава корпорации два года назад оценивал активы, которые остались в Липецке, в 200 миллионов долларов.
"Сейчас, я думаю, они ничего не стоят. Двести миллионов долларов мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам", — сказал Москалевский в интервью интернет-изданию "LIGA.net", опубликованному в понедельник.
Он положительно ответил на вопрос, предпочитает ли он, чтоб активы "сгнили" по принципу "так не доставайся же никому".
Российский суд в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС наложил в декабре 2016 года арест на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тысяч квадратных метров. Кого конкретно следствие считает организатором махинаций, не сообщалось. Стоимость арестованной недвижимости — почти 1,5 миллиарда рублей.
Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России. Порошенко, выдвигая свою кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло. Продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может. Доля Порошенко в Roshen была передана в независимый "слепой" траст.
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