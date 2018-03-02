Мирные жители не смогли покинуть Восточную Гуту по гумкоридору

"Несмотря на положительный сдвиг, достигнутый в переговорном процессе с лидерами незаконных вооруженных формирований, гуманитарным коридором мирные жители воспользоваться не смогли", — сказал Евтушенко. Руководитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что мирные жители, несмотря на положительный сдвиг в переговорах с лидерами НВФ (незаконные вооруженные формирования), не смогли выйти из Восточной Гуты по гуманитарному коридору. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 50 сирийцам, в том числе 15 детям.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли гуманитарный коридор, по которому Восточную Гуту покидают мирные жители.