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Жители не смогли покинуть Восточную Гуту по гумкоридору
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Мирные жители не смогли покинуть Восточную Гуту по гумкоридору 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: Khalil Ashawi/Reuters
Руководитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что мирные жители, несмотря на положительный сдвиг в переговорах с лидерами НВФ (незаконные вооруженные формирования), не смогли выйти из Восточной Гуты по гуманитарному коридору. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Несмотря на положительный сдвиг, достигнутый в переговорном процессе с лидерами незаконных вооруженных формирований, гуманитарным коридором мирные жители воспользоваться не смогли", — сказал Евтушенко.
По его словам, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 50 сирийцам, в том числе 15 детям.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли гуманитарный коридор, по которому Восточную Гуту покидают мирные жители.
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