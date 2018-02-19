«Ядерный чемоданчик» Трампа вызвал потасовку в КНР

«Ядерный чемоданчик» Трампа спровоцировал драку

В ноябре прошлого года сотрудники спецслужб Китая и США устроили потасовку из-за человека с американским «ядерным чемоданчиком» во время визита главы США Дональда Трампа в Китай. Об этом сообщает Axios со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Когда военный помощник Трампа, ответственный за «ядерный чемоданчик», попытался войти в зал переговоров, сотрудники китайской службы безопасности заблокировали его. Однако по регламенту США должностное лицо с «чемоданчиком» всегда находится рядом с президентом, как и личный врач.

Американский чиновник, ставший свидетелем конфликта, позвал на помощь главу аппарата Белого дома Джона Келли . Тот «примчался» в зал и приказал членам американской делегации проигнорировать требования китайцев и пройти дальше.

Затем, по данным Axios, «началась суматоха». Сотрудник службы безопасности КНР схватил Келли, но тот оттолкнул руку силовика. Агент секретной службы США схватил сотрудника китайской спецслужбы и повалил его на землю.

Драка «закончилась мгновенно», уточняет издание. Потасовка не стала причиной дипломатического конфликта, так как команда Трампа «следовала стандартной процедуре безопасности», и в Китае были предупреждены об американском регламенте перед визитом делегации США в Пекин.

«Ядерный чемоданчик» американского президента представляет собой специальный кейс, содержащий приборы и информацию, которые дают главе США возможность отдать приказ о применении ядерного оружия. Этот кейс является мобильной точкой стратегической обороны США.