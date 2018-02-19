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«Ядерный чемоданчик» Трампа вызвал потасовку в КНР
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«Ядерный чемоданчик» Трампа спровоцировал драку 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
В ноябре прошлого года сотрудники спецслужб Китая и США устроили потасовку из-за человека с американским «ядерным чемоданчиком» во время визита главы США Дональда Трампа в Китай. Об этом сообщает Axios со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.
Когда военный помощник Трампа, ответственный за «ядерный чемоданчик», попытался войти в зал переговоров, сотрудники китайской службы безопасности заблокировали его. Однако по регламенту США должностное лицо с «чемоданчиком» всегда находится рядом с президентом, как и личный врач.
Американский чиновник, ставший свидетелем конфликта, позвал на помощь главу аппарата Белого дома Джона Келли. Тот «примчался» в зал и приказал членам американской делегации проигнорировать требования китайцев и пройти дальше.
Затем, по данным Axios, «началась суматоха». Сотрудник службы безопасности КНР схватил Келли, но тот оттолкнул руку силовика. Агент секретной службы США схватил сотрудника китайской спецслужбы и повалил его на землю.
Драка «закончилась мгновенно», уточняет издание. Потасовка не стала причиной дипломатического конфликта, так как команда Трампа «следовала стандартной процедуре безопасности», и в Китае были предупреждены об американском регламенте перед визитом делегации США в Пекин.
«Ядерный чемоданчик» американского президента представляет собой специальный кейс, содержащий приборы и информацию, которые дают главе США возможность отдать приказ о применении ядерного оружия. Этот кейс является мобильной точкой стратегической обороны США.
 Ещё 29 источников 
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