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Крещение дочери довело американку до тюрьмы
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Крещение дочери довело американку до тюрьмы 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Daniel Becerril / Reuters
В американском штате Северная Каролина женщину приговорили к неделе тюрьмы за то, что она крестила свою дочь. Об этом сообщает New York Post.
36-летняя Кендра Стокс оказалась за решеткой в пятницу, 16 февраля, отмечает издание. В августе 2016 года она, не согласовав это с отцом девочки, пошла в церковь, где и было совершено таинство. При этом оба родителя исповедуют католицизм. Проблема заключалась в том, что мать и отец никак не могли договориться по поводу некоторых нюансов и все время откладывали день, когда должно произойти таинство.
О том, что дочку уже крестили, мужчина узнал из Facebook, куда женщина выложила фотографии. Разгневанный отец подал на женщину в суд.
Изначально Стокс приговорили к 10 дням заключения, однако потом согласились сократить пребывание за решеткой на три дня. «Я напугана (…) Мне жаль, что это произошло. Но я не раскаиваюсь, что крестила ее, это же в интересах моей дочери», — заявила она.
По сведениям изданиям, пара прожила вместе всего полгода.
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