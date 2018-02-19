Крещение дочери довело американку до тюрьмы

В американском штате Северная Каролина женщину приговорили к неделе тюрьмы за то, что она крестила свою дочь. Об этом сообщает New York Post.

36-летняя Кендра Стокс оказалась за решеткой в пятницу, 16 февраля, отмечает издание. В августе 2016 года она, не согласовав это с отцом девочки, пошла в церковь, где и было совершено таинство. При этом оба родителя исповедуют католицизм. Проблема заключалась в том, что мать и отец никак не могли договориться по поводу некоторых нюансов и все время откладывали день, когда должно произойти таинство.

О том, что дочку уже крестили, мужчина узнал из Facebook, куда женщина выложила фотографии. Разгневанный отец подал на женщину в суд.

Изначально Стокс приговорили к 10 дням заключения, однако потом согласились сократить пребывание за решеткой на три дня. «Я напугана (…) Мне жаль, что это произошло. Но я не раскаиваюсь, что крестила ее, это же в интересах моей дочери», — заявила она.

По сведениям изданиям, пара прожила вместе всего полгода.