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Тысячи неонацистов устроили шествие в Болгарии
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Тысячи неонацистов устроили факельное шествие в Болгарии 

ТВ Центр 18 февраля 2018
Фото: ТВ ЦЕНТР
В столице Болгарии этой ночью полыхали факелы и звучали националистические лозунги. В Софии прошёл "Луков марш" — ежегодное шествие неонацистов, передает "ТВ Центр".
На улицы города вышли сотни радикалов. В их числе были не только граждане Болгарии, но также Германии, Швеции, Эстонии. Почти каждый нёс флаг или плакат с экстремистской символикой. Марш проследовал от площади Независимости, мимо здания правительства и администрации президента, и до храма Святого Александра Невского. Возле него радикалы зажгли факелы и направились к дому, в котором раньше жил генерал Христо Луков. Сторонник альянса Болгарии с нацистской Германией. В его честь и назвали марш.
Против шествия неоднократно выступали ведущие политические партии страны, а также представители посольства России в Болгарии. Власти Софии пытались запретить проведение марша, однако радикалы в суде оспорили инициативу.
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