Тысячи неонацистов устроили шествие в Болгарии

Тысячи неонацистов устроили факельное шествие в Болгарии

В столице Болгарии этой ночью полыхали факелы и звучали националистические лозунги. В Софии прошёл "Луков марш" — ежегодное шествие неонацистов, передает "ТВ Центр"

На улицы города вышли сотни радикалов. В их числе были не только граждане Болгарии, но также Германии, Швеции, Эстонии. Почти каждый нёс флаг или плакат с экстремистской символикой. Марш проследовал от площади Независимости, мимо здания правительства и администрации президента , и до храма Святого Александра Невского . Возле него радикалы зажгли факелы и направились к дому, в котором раньше жил генерал Христо Луков. Сторонник альянса Болгарии с нацистской Германией. В его честь и назвали марш.

Против шествия неоднократно выступали ведущие политические партии страны, а также представители посольства России в Болгарии. Власти Софии пытались запретить проведение марша, однако радикалы в суде оспорили инициативу.