«Корова-герой» спаслась от бойни и уплыла на остров

Решительная корова спаслась от бойни и уплыла на остров

В польском селе Буков корова спаслась бегством по пути на бойню. Во время транспортировки животное протаранило металлическое ограждение грузовика, побежало к озеру и уплыло на остров, где живет уже три недели, сообщает Wiadomosci.

Сразу после побега корову нашли на берегу озера Ныса. Помощница фермера пыталась приманить ее, но беглянка атаковала женщину. Пострадавшая получила перелом руки и ушиб ребра. После этого корова уплыла на остров. Она не позволяет приближаться к себе больше, чем на 70 метров. Фермера на бойне оштрафовали за то, что он не досмотрел за животным.

Владелец коровы связался с ветеринаром и попросил его нейтрализовать животное безопасным способом. Однако у врача закончились газовые баллончики с анестетиком, а приобретение новых препаратов может занять несколько дней. Владелец коровы не рассматривает вариант умерщвления животного, потому что в этом случае ему не заплатят на бойне.