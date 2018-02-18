Белоруссия готова отправить миротворцев в Донбасс

Белоруссия заявила о готовности отправить миротворцев в Донбасс

Минск готов обсудить размещение белорусского миротворческого контингента в зоне конфликта на Юго-Востоке Украины, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей

«Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде, возможном направлении контингента в этот регион, если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон», — приводит слова дипломата телеканал СТВ. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером на полях Мюнхенской конференции.

Макей также призвал Москву и Киев к поиску компромиссного решения и сближению позиций по размещению контингента на востоке Украины.