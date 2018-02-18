Белоруссия готова отправить миротворцев в Донбасс

Минск готов обсудить размещение белорусского миротворческого контингента в зоне конфликта на Юго-Востоке Украины, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.
Он сообщил, что этот вопрос обсуждался со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером на полях Мюнхенской конференции.
«Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде, возможном направлении контингента в этот регион, если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон», — приводит слова дипломата телеканал СТВ.
Макей также призвал Москву и Киев к поиску компромиссного решения и сближению позиций по размещению контингента на востоке Украины.
Ранее экс-командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес рассказал, какой, по его мнению, должна быть миротворческая миссия в Донбассе.