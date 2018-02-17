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Появились подробности расстрела солдат ВСУ сослуживцами
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Появились новые подробности расстрела солдат ВСУ сослуживцами 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Str ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Украинские морпехи расстреляли своих сослуживцев во время сна, а после пытались поджечь помещение, где было совершено преступление.
>> Украинские военные расстреляли сослуживцев в Донбассе
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелили своих сослуживцев под Широкино в тот момент, когда потерпевшие спали. Преступление было совершено из-за неуставных взаимоотношений.
Как пишет «Украинская правда», ссылаясь на источник в военном гарнизоне Мариуполя, задержанные рассказали правоохранителям об издевательствах «в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе».
«Как было на самом деле, думаю, установим», — сообщили в военном гарнизоне.
В материале отмечается, что солдаты ВСУ были убиты во время сна с контрольными выстрелами в голову. После совершения преступления злоумышленники пытались поджечь помещение с целью сокрытия следов преступления.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в 36-й бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины, которая дислоцируется под Донбассом, два бойца расстреляли четверых своих сослуживцев. Сообщение об убийстве поступило в Волновахский отдел полиции ГУНП в Донецкой области 14 февраля.
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