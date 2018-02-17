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Во Франции нашли похищенную виолончель за €1,3 млн
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Во Франции вернули обратно похищенную виолончель XIX века за €1,3 млн 

Газета.Ru 17 февраля 2018
Фото: Vk.com/vivarte_fest
Во Франции виолончелистке Офелии Гайяр вернули похищенную виолончель XIX века стоимостью €1,3 млн Об этом сообщает Franceinfo.
"Утром я получила анонимный звонок, мне сказали, что виолончель находится в автомобиле, припаркованном рядом с домом. Я нашла ее на заднем сидении", — рассказала Гайяр.
Отмечается, что одно из окон автомобиля виолончелистки было разбито. Источник, близкий к расследованию кражи музыкального инструмента, предположил, что виолончель вернули, так как вещи такой ценности сложно продавать.
Ранее сообщалось, что преступник, угрожая ножом, заставил исполнительницу отдать виолончель, сделанную Лутье Франческо Гоффриллером в 1737 году, а также смычок Жан-Пьера Мари Персуа, изготовленный в 1825 году. При этом сам инструмент, в отличие от смычка, женщине не принадлежит, а находится в собственности банка CIC.
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