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В ЕС отреагировали на акции украинских погромщиков
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В ЕС отреагировали на акции украинских погромщиков 

Ридус 3 часа назад
Фото: www.ridus.ru
Евросоюз осуждает нападения украинских националистов на российские учреждения в Киеве. «Мы считаем эти действия недопустимыми. Мы настаиваем на проведении расследования и принятии мер по их пресечению в будущем», — цитирует ТАСС комментарий Европейской службы внешних действий относительно недавнего нападения радикалов на здание Россотрудничества и офисы двух банков.
17 февраля около трех десятков радикалов из украинских националистических организаций С14 и «Правый сектор» (запрещена в РФ) ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, разрисовали стены краской и исписали оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.
На следующий день неонацисты из запрещенной в РФ группировки ОУН разбили окна и повредили дверь в здании Россотрудничества, а затем принялись громить расположенные неподалеку офисы Альфа-банка и Сбербанка.
МИД РФ заявил в связи с этим решительный протест Киеву.
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