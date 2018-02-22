В ЕС отреагировали на акции украинских погромщиков

Евросоюз осуждает нападения украинских националистов на российские учреждения в Киеве. «Мы считаем эти действия недопустимыми. Мы настаиваем на проведении расследования и принятии мер по их пресечению в будущем», — цитирует ТАСС комментарий Европейской службы внешних действий относительно недавнего нападения радикалов на здание Россотрудничества и офисы двух банков.

17 февраля около трех десятков радикалов из украинских националистических организаций С14 и «Правый сектор» (запрещена в РФ) ворвались в здание Россотрудничества в Киеве, разрисовали стены краской и исписали оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.

Сбербанка. На следующий день неонацисты из запрещенной в РФ группировки ОУН разбили окна и повредили дверь в здании Россотрудничества, а затем принялись громить расположенные неподалеку офисы Альфа-банка