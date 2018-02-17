В Германии раскрыли тайны «ЧВК Вагнера»

Ведущие немецкие СМИ — телерадиокомпания Deutsche Welle и газета Bild — совместными усилиями собрали информацию о численности и деятельности бойцов «группы Вагнера», которые всю последнюю неделю находятся попали в фокусе общественного внимания.

«Группа Вагнера — неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая никакого юридического статуса. Военные подразделения ЧВК Вагнера насчитывали — в разное время и по различным данным — от 1350 до 2000 человек. По информации источников немецкой газеты Bild в бундесвере, общая численность наемников достигает 2500 человек. ЧВК Вагнера выросла, как считается, из военной компании «Славянский корпус», которая выполняла боевые задачи в Сирии еще в 2013 году. В «Славянском корпусе» состоял и будущий руководитель ЧВК — Дмитрий Уткин, позывной «Вагнер»», — пишет DW.

этой публикации. Более подробно о Дмитрии Уткине «Ридус» уже рассказывал впубликации.

Немцы со ссылкой на российское издание «Фонтанка» пишут, что за свою работу бойцы «Вагнера» получают от 160 до 240 тысяч рублей в месяц. Рекрутируют их по всей России и странам СНГ, при этом солдаты проходят тщательных отбор: раскрывают компании личную информацию, проходят проверку на полиграфе и другие испытания.

«Очень многие из убитых в Сирии ранее имели опыт ведения боевых действий на востоке Украины. Это подтверждают как родственники, так и знакомые погибших наемников. По данным украинского СБУ, тех, кто воевал в обеих «горячих точках», насчитывается 277 человек. На октябрь 2017 года, в ЧВК Вагнера служили 40 бойцов с украинскими паспортами», — отмечает Deutsche Welle.

Немецкие журналисты выяснили, что со второй половины 2015 года «ЧВК Вагнера» активно действовала уже только в Сирии, а также в Судане. Ее бойцы принимали участие в первом и втором штурме Пальмиры в 2016 и 2017 годах. В прошлом году между «Вангером» и Минобороны России начался раздал, полагают немцы, в результате чего военная компания стала искать местные источники финансирования, в том числе за счет захвата и охраны нефтяных и газовых месторождений.

Также в Германии полагают, что «Группа Вагнера» тренируется на военной базе у хутора Молькино в Краснодарском крае, по соседству с 10-й отдельной бригадой спецназа ГРУ Минобороны РФ (в/ч 51532).

«Ридус» не располагает официальным подтверждением информации немецких СМИ.

Напомним, интерес к «ЧВК Вагнера» в России и за рубежом резко возрос после 7 февраля, когда в Сирии под Дейр-эз-Зором в результате обстрела американской артиллерией и авиацией погибли и получили ранения бойцы из России. После этого различные источники и СМИ стали называть самые разные цифры потерь «группы Вагнера», от нескольких человек до шести сотен солдат.

Адвокат Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов в комментарии «Ридусу» подтвердил гибель более двухсот россиян. Такой же комментарий Ионов позже дал американской газете The New York Times. Кроме того, схожей оценки придерживается агентство Bloomberg. По мнению Ионова, это была месть США за гибель своих военных инструкторов в результате авиаудара ВКС РФ по району, где был убит пилот Роман Филипов.

Позже телеканал CNN обнародовал видеозапись авиаудара коалиции, а МИД России офицально признал инцидент, однако привел гораздо меньшие цифры потерь — пять граждан РФ.