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Чем обернулись для Косова 10 лет «независимости»
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Чем обернулись для Косова 10 лет «независимости» 

RT на русском 17 февраля 2018
Фото: Reuters © Hazir Reka
17 февраля 2008 года албанские власти Косова приняли декларацию о независимости от Сербии. Десять лет край живёт за счёт США и ЕС и остаётся при этом одним из беднейших регионов Европы. Сейчас Косово — оплот наркомафии, чёрный рынок человеческих органов, а с недавних пор ещё и источник террористической угрозы для всего европейского континента. Нарастить своё влияние в мятежной провинции стремятся Ватикан, страны Персидского залива и Турция. Промежуточные итоги косовского сепаратизма — в материале RT. «Чёрная дыра»

«Чёрная дыра»

17 февраля непризнанная Республика Косово празднует 10-летие со дня принятия декларации о независимости. Косоваров уже поздравили некоторые мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп.
«Хотя многое ещё предстоит сделать, мы поздравляем вас с вашими успехами, — отметил Трамп. — Соединённые Штаты намерены помочь Косову заложить прочный фундамент общих демократических принципов регионального сотрудничества и верховенства закона».
На сегодняшний день независимость Косова признали 115 государств. Впрочем, в этот список не входят ни Сербия, ни два постоянных члена Совета Безопасности ООН — Россия и Китай, ни такие влиятельные государства, как Индия, Бразилия, ЮАР, Иран, Аргентина, Индонезия. Из-за тлеющего конфликта с Белградом Косово не может стать членом Организации Объединённых Наций. Также Приштина не может присоединиться к НАТО и ЕС, хотя оба института неоднократно обещали принять Косово в свои ряды. Причина — позиция Испании, Греции, Румынии и Словакии, не признавших самопровозглашённую республику.
AFP © ERIC FEFERBERG
До сих пор «государственные структуры» Косова существуют фактически за счёт европейских налогоплательщиков. С 1999 года косовские албанцы получили от ЕС почти €1,5 млрд Каждый год Евросоюз выделяет Приштине €50—100 млн на разнообразные реформы.
К годовщине провозглашения суверенитета 15 февраля 2018 года было принято решение об очередном транше в размере €38,5 млн Его Косово направит на восстановление железной дороги, пришедшей за годы «независимости» в плачевное состояние.
«Усилиями «благодетелей» Косово превратилось в «чёрную дыру» с оспариваемым статусом, — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 15 февраля. — Ситуация хаоса в Косове используется для размещения на его территории под прикрытием резолюции 1244 СБ ООН натовской инфраструктуры — американской базы «Бондстил» — для проецирования на Балканы влияния альянса и манипулирования происходящими в регионе процессами».
На сегодняшний день Косово — один из наиболее бедных регионов Европы. По данным МВФ, частично признанное государство находится на 105-м месте в мире по размеру ВВП на душу населения ($10 008), соседствуя с Грузией и Лесото. Нарастает отток граждан. По официальным данным, безработица в Косове находится на уровне 30%. По неофициальным — этот показатель превышает 50%.

Ватиканский подход

«Есть конфликт, о котором очень мало говорится. Все знают о противостоянии в Косове между сербами и албанцами, но есть и внутриалбанский конфликт», — сказал в интервью RT эксперт Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич. — Это конфликт между римокатоликами и ваххабитами». Эксперт отмечает, что «вся элита не только Косова, но и Албании по большей части либо криптокатолики, либо католики». При этом, по официальным данным, католицизм в Косове исповедуют менее 5% населения.
5 сентября 2017 года в Приштине на перекрёстке улиц Билла Клинтона и Джорджа Буша был освящён католический собор Пресвятой Матери Терезы — одно из самых высоких зданий в городе. Его строительство инициировал экс-президент Косова Ибрагим Ругова.
© ShkelzenRexha / Wikimedia Commons
«Ругова родился в мусульманской семье, но стал католиком, премьер Албании Эди Рама родился в семье православных, но также стал католиком, нынешний премьер-министр Рамуш Харадинай в своём кабинете держит портрет матери Терезы, а Хашим Тачи — своё фото с Папой Римским. То есть склонность элиты к католицизму заметна», — подчёркивает Гайич.
Ватикан, в свою очередь, проявляет особый интерес к Косову. Формально Святой престол не признал это образование в качестве самостоятельного государства, что не мешает ему поддерживать активные дипломатические отношения с косовскими властями. Функции представителя Ватикана выполняет Юлиуш Януш — апостольский нунций в Словении и апостольский делегат в Косове, в 1990-е годы бывший посланником папы в Руанде, где католическое духовенство обвинялось в поддержке геноцида народа тутси.
«Изначально целью было, чтобы албанцы стали римокатоликами и все сербские святыни в Косове как христианские перешли бы католической церкви», — считает Гайич.
Однако, по его словам, из-за противодействия мусульман Ватикан может умерить попытки утвердиться в Косове.
«Это раздражает большинство народа. Видно, что новая элита становится римокатоликами, а мусульманами остаются бедные. Это создаёт взрывоопасную ситуацию с религиозной и социальной точек зрения», — считает Гайич.
В 2010 году в Приштине местные мусульмане даже провели акции протеста с целью сдержать рост влияния католической церкви в крае.

Сети халифата

По словам Гайича, противоречия внутри самой албанской общины Косова служат питательной средой для радикализма. В 2016 году Косовский центр исследований безопасности опубликовал доклад, по данным которого в Косове доля боевиков, воюющих в Сирии и Ираке, среди местного населения — самая высокая в Европе. В регионе насчитали более 300 боевиков при 1,8 млн жителей. «Угроза терроризма в Косове очень серьёзная. Её источник кроется в межалбанских религиозных различиях, которые сами албанцы пытаются скрыть, и социальных проблемах. Причём эти факторы взаимосвязаны», — отмечает Стеван Гайич.
По мнению экспертов, ещё один фактор — это влияние ваххабитской пропаганды, которую спонсирует ряд арабских стран Персидского залива.
«Среди мусульман Косова есть бекташи, близкие скорее шиизму, и сунниты, с которыми в последние годы активно работала Саудовская Аравия. Саудовцы внедряли ваххабизм, совершенно новое для Косова явление, среди традиционных мусульман», — рассказывает Гайич.
Особую активность в Косове проявили такие организации, как «Совместный комитет Саудовской Аравии для помощи в Косове и Чечне» и «Аль Вакф аль-Ислами», финансируемая не только саудовцами, но и другими странами Персидского залива. «Противодействие исламскому радикализму в Косове — едва ли не главный приоритет на данный момент», — отметила 17 марта прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, территория сепаратистской республики «используется для вербовки лиц, которые затем принимают участие в боевых действиях на стороне террористов на Ближнем Востоке».
«Они не просто воюют за ИГИЛ*, но и, как вы понимаете, участвуют в организации терактов в различных странах. И это вызывает большое беспокойство», — подчеркнула Захарова.

Турецкие притязания

Не оставляет Косово без внимания и Турция. В республике значительная албанская диаспора. Кроме того, Анкара признала независимость Косова и поддерживает его вступление в НАТО. В первые годы «независимости» Косова турецкие фирмы даже пытались инвестировать в мятежный край. В 2013 году во время визита в Косово президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страну и отделившийся от Сербии регион связывают общая история и культура, они — часть единой цивилизации.
«Турция — это Косово, Косово — это Турция», — подчеркнул Эрдоган.
Однако сейчас, по словам Гайича, отношения Приштины и Анкары ухудшились из-за проамериканской позиции косовских албанцев.
Reuters © Hazir Reka
«Другое противоречие в том, что албанский национальный миф — антитурецкий. Постулируется, что албанцы якобы всегда были против османского нашествия, — добавляет эксперт. — И это проблема для самих албанцев. Большинство населения — мусульмане, а национальная программа католическая, антисербская и антиосманская одновременно».
Зато со стороны самой Албании периодически раздаются призывы к объединению. В апреле 2017 года премьер Албании Эди Рама заявил, что если его страну не примут в ЕС, то она объединится с Косовом. В январе 2018 года его косовский коллега Рамуш Харадинай получил паспорт гражданина Албании. «Совершенно очевидно, и этого никто уже не отрицает, как только Косово признают независимым, придёт черед юга Сербии, Черногории и большой части Македонии. Потом всё это будет объединяться: сначала, возможно, вокруг Косова, а затем с Албанией», — отметила в интервью RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Криминальный центр Балкан

В 2008 году вышла книга бывшего главного обвинителя Международного трибунала по бывшей Югославии Карлы дель Понте «Охота: я и военные преступники», в которой она обвинила тогдашнее руководство республики в поддержке чёрного рынка человеческих органов. Их вырезали у граждан края неалбанского происхождения и сбывали на Запад. Руководил сетью в то время премьер-министр Косово Хашим Тачи, утверждает дель Понте. В 2011 году британская The Guardian, ссылаясь на данные НАТО, попавшие в распоряжение журналистов, писала, что Тачи и ряд других руководителей Косово — часть албанской мафии, действующей не только в регионе, но и в странах Западной Европы.
© Silas Stein/dpa
За прошедшие 10 лет Тачи успел пересесть в кресло президента, а независимое расследование по фактам, обнародованным дель Понте, так и не было проведено. Нынешний премьер-министр Косово Рамуш Харадинай, бывший главарь «Армии освобождения Косово», был оправдан Гаагским трибуналом с формулировкой, что он не несёт ответственности за преступления против сербов, совершённые его подчинёнными. Создание же Специального международного суда по Косово и Метохии по типу Гаагского трибунала, анонсированное в декабре 2017-го, власти Косово восприняли резко негативно.
«На что живёт Косово — это вопрос без ответа, — говорит Гайич. — Мы видим как из Приштины и других городов уезжают люди, но при этом там идёт бесконечная стройка. Это свидетельствует о том, что там до сих пор отмываются наркоденьги».
По его словам, Косово — один из центров наркотранзита в Европе. «Героин поступает из Афганистана, кокаин из Латинской Америки, и их мафия в Европе ведёт масштабную торговлю наркотиками», — утверждает эксперт.
Гайич называет Косово «ящиком Пандоры». По его словам, из-за влияния мятежного региона усиливают свои позиции криминальные структуры на всех Балканах.
«В этой сфере этнические стереотипы не работают. Сербские и албанские мафиозные группировки активно взаимодействуют друг с другом, и, к сожалению, мы не знаем, какое соотношение мафии и власти сейчас во всём регионе», — отмечает Гайич.

Тонкая политика

15 февраля 2018 года министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, выступая в Приштине, заявил, что Сербия не сможет стать частью ЕС, не признав независимость Косово.
«Сегодня Европа уже открытым текстом говорит, что признание Косово — это единственное условие для вступления Сербии в Евросоюз, — отметила Елена Гуськова. — К сожалению, это не самостоятельная позиция ЕС, он находится под огромным давлением Соединённых Штатов».
По мнению экспертов, положение сербов осложняется двойственной позицией руководства в Белграде, которое на словах говорит о непризнании Косово, а на деле способствует всё большему дистанцированию его от Сербии.
«Белград пошёл на огромные уступки, фактически приблизив Косово к самостоятельности», — отмечает Гуськова.
Сейчас между Сербией и Косово существует граница — как между суверенными государствами. Сербия не выдаёт свои паспорта косовским сербам, и те вынуждены принимать документы Приштины. При этом все документы, которые выдаются сепаратистскими властями Косово, признаются Сербией. «Это всё сильно ударило по сербам», — говорит Гуськова. При этом акты насилия против косовских сербов не прекращаются. Так, 16 января 2018 года в Косово был убит руководитель протестного движения сербов севера Косово Оливер Иванович, причём Приштина оказалась сотрудничать по этому делу с сербскими правоохранителями.
«Власти в Белграде официально не признают независимость Косово, но думают над тем, как бы сделать так, чтобы признать независимость, может быть, не произнося это слово, и так, чтобы народ не очень возмущался», — отмечает Елена Гуськова.14 февраля 2018 года Хашим Тачи пообещал заключить «исторический договор с Сербией».
«В принципе, время работает на сербов, — утверждает в свою очередь Стеван Гайич. — Волна признания остановилась, и даже начался откат в другую сторону, первое государство (Суринам — RT), отозвало признание Косово, и оно будет не последним. Главное, чтобы проамериканская часть руководства Сербии не нанесла вреда в ближайшие несколько месяцев. Главное, чтобы Сербия не навредила сама себе».
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014
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