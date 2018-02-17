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Аллигатор длиной 4,5 метра выполз к людям
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Знаменитый аллигатор длиной 4,5 метра выполз к людям и попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Сотрудник поля для гольфа в американском городе Пальметто, штат Флорида, снял на видео новую вылазку гигантского аллигатора, длина которого составляет по меньшей мере 4,5 метра. Об этом сообщает UPI.
В ролике огромная рептилия неторопливо ползет по полю для гольфа мимо восьмой лунки. За ней по пятам следует стая стервятников.
Местные жители окрестили хищника Чаббс в честь персонажа из фильма «Счастливчик Гилмор». «Это тот же самый аллигатор, который жил в этих местах 25 лет», — утверждает менеджер поля для гольфа. Ранее сообщалось, что возраст рептилии может достигать 60 лет.
В мае 2016 года Чаббс прославился на весь мир, когда видеозапись его прогулки по полю для гольфа собрала более 20 миллионов просмотров на YouTube.
Американские аллигаторы редко вырастают длиннее 3,4 метра. Известны экземпляры, имеющие длину 4,5 метра, но ученым не удалось подтвердить сообщения о более крупных представителях этого вида.
В январе сообщалось, что в американском штате Флорида гольфисты стали свидетелями поединка между крупным аллигатором и темным тигровым питоном
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