Экс-супруга Пескова уходит из Россотрудничества

Экс-супруга Пескова покидает пост главы Россотрудничества в Париже

"Элеонора Валентиновна! Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля 2018 года", — написано в заявлении за подписью Солоцинской, датированным 15 февраля. Глава Российского центра науки и культуры в Париже, бывшая супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская сообщила, что покидает свой пост. В своём аккаунте в Instagram она опубликовала фотографию заявления об увольнении на имя главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой

В свою очередь, источник в Россотрудничестве также сообщил, что Солоцинская написала заявление об уходе.

"Она написала заявление по собственному желанию", — сказал собеседник агентства, добавив, что Солоцинская будет продолжать работать до 28 февраля.

Причины такого решения главы РЦНК в Париже источник в Россотрудничестве пояснять не стал.