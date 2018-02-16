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Экс-супруга Пескова уходит из Россотрудничества
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Экс-супруга Пескова покидает пост главы Россотрудничества в Париже 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Югополис
Глава Российского центра науки и культуры в Париже, бывшая супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Екатерина Солоцинская сообщила, что покидает свой пост. В своём аккаунте в Instagram она опубликовала фотографию заявления об увольнении на имя главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой.
"Элеонора Валентиновна! Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля 2018 года", — написано в заявлении за подписью Солоцинской, датированным 15 февраля.
В свою очередь, источник в Россотрудничестве также сообщил, что Солоцинская написала заявление об уходе.
"Она написала заявление по собственному желанию", — сказал собеседник агентства, добавив, что Солоцинская будет продолжать работать до 28 февраля.
Причины такого решения главы РЦНК в Париже источник в Россотрудничестве пояснять не стал.
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