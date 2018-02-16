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AP назвало цель погибших в Сирии российских наемников
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США выдвинули обвинения против россиян
США выдвинули обвинения против россиян

Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские наемники, погибшие в результате авиаударов 7 февраля при атаке на нефтяные поля «Коноко» в Сирии, вероятно, пытались захватить месторождения в интересах компании «Евро Полис». Об этом сообщает Associated Press.
«Associated Press в прошлом году удалось раздобыть копию договора между российской компанией и сирийским правительством, который даст русским 25 процентов всей добычи с тех нефтяных полей, которые они захватят», — сообщают корреспонденты агентства.
>> В МИД рассказали о гибели россиян в Сирии
По мнению AP, россияне, погибшие 7 февраля, могли как раз пытаться захватить месторождения для реализации этого соглашения. По данным российского МИД, тогда погибли минимум пять россиян. По информации газеты «Фонтанка», «Евро Полис» связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В обмен на долю полезных ископаемых компания, по версии газеты, обязалась помогать в захвате нефтяных месторождений.
7 февраля американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которые в районе населенного пункта Хишам на севере страны атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. К моменту нападения на позициях находились не только курды, но и американцы. Они и запросили поддержку с воздуха. В итоге наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу. Американцы применили даже самолеты огневой поддержки AC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Среди наступавших на курдов частей была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), под вывеской которой действует часть известной российской «ЧВК Вагнера».
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