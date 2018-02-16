AP назвало цель погибших в Сирии российских наемников

«Associated Press в прошлом году удалось раздобыть копию договора между российской компанией и сирийским правительством, который даст русским 25 процентов всей добычи с тех нефтяных полей, которые они захватят», — сообщают корреспонденты агентства.

Российские наемники, погибшие в результате авиаударов 7 февраля при атаке на нефтяные поля «Коноко» в Сирии, вероятно, пытались захватить месторождения в интересах компании «Евро Полис». Об этом сообщает Associated Press.