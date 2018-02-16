Украинцы заплатят за газ для «олигархов» 

«Нафтогаз» снизил цену на газ для промышленных потребителей, сообщает пресс-служба украинской госкомпании.
Так, с 1 марта потребители, закупающие по предоплате более 50 тысяч кубометров газа в месяц и не имеющие долгов перед «Нафтогазом», будут платить за него на 10,8% меньше, а именно 8,2 тысяч гривен за тысячу кубометров.
На столько же снизится стоимость газа для дочерних компаний «Нафтогаза», а для других промышленных потребителей — на 10,5% (до 9,6 тысяч).
Тем временем, как отмечает местный портал «Украина.ру», с 1 апреля члены Кабинета министров Украины намерены изменить способ, которым определяется цена газа для населения страны. Планируется, что его стоимость увеличится с 4,9 тысяч до 5,3 тысяч гривен за тысячу кубических метров, то есть на 8,3%.