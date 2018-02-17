«Факиру фокус не удался»: Порошенко провалил речь

«Факиру фокус не удался»: Пушков объяснил провальное выступление Порошенко

"Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет", — написал парламентарий в Twitter.

Пушков также прокомментировал ситуацию с простреленным флагом Евросоюза , якобы привезенным из Донбасса.

"Прием Порошенко, который вдруг развернул в Мюнхене флаг ЕС, якобы простреленный в Донбассе, не произвел впечатления. Факиру фокус не удался", — добавил сенатор.

Украинский лидер в своей речи вновь рассказал о "российской агрессии" и обвинил Москву в развязывании "глобальной гибридной войны". Порошенко также увидел в проекте "Северный поток — 2" попытку "российской геополитической экспансии".