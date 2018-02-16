Ещё
Обзор зарубежных СМИ: «Отстраните США от Олимпиады»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обзор зарубежных СМИ: «Отстраните США от Олимпиады» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из видео / Экс-врач сборной США

МОК призвали не пускать США на Олимпиады

Журналист американского издания Huffington Post призвал Международный олимпийский комитет быть последовательным и запретить спортсменам из США принимать участие в Олимпиадах. По его мнению, такое решение МОК должен принять в связи с «сокрытием» чиновниками Олимпийского комитета США преступлений экс-врача национальной команды по гимнастике Ларри Нассара, который ранее был приговорен к 175 годам тюрьмы за сексуальные домогательства к 156 спортсменкам.
«В соответствии с какой моралью эти преступления по своей тяжести уступают российским?» — удивляется автор.

Солдаты ВСУ убили сослуживцев из-за уборки

Двое украинских силовиков убили четверых сослуживцев в Донбассе из-за уборки, сообщил источник в местном Министерстве обороны порталу «Новости-N». По словам собеседника издания, конфликт между контрактниками 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Украины возник после того как двое недавно пришедших на службу военных отказались производить уборку помещения, в котором временно проживали. В результате один из них выстрелил «веером» из автомата Калашникова, убив четверых сослуживцев, в том числе одного офицера. После этого они заминировали неубранное помещение и подожгли его, чтобы скрыть следы преступления. Оба подозреваемых уже задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Украинцы нашли «проблему» Керченского моста

Автор украинского портала «Обозреватель» заявил, что у строителей Керченского моста «снова проблемы». По его словам, рабочие якобы на два метра в длину и метр в высоту не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода на участке «Насып — Фарватер». Тем временем сегодня замминистра экономического развития России Сергей Назаров сообщил, что инфраструктура для движения автомобилей по Керченскому мосту будет полностью готова к декабрю 2018 года.

США создали ограниченный и уязвимый суперавианосец

Эксперты Министерства обороны США советуют не испытывать новые суперавианосцы типа USS Gerald R. Ford (CVN-78) до 2024 года, так как в них были обнаружены недостатки, которые в данный момент не позволяют кораблям справляться даже с простейшими задачами. Как сообщает Task & Purpose, авианосцы, на строительство каждого из которых ушло 13 миллиардов долларов, имеют проблемы с радарами, катапультами, аэрофинишерами и подъемниками оружия. Все это, по мнению управления советника главы Пентагона по тестированию и диагностике вооружений, ограничивает корабль и делает его уязвимым.

На Украине взялись за Шнурова

Служба безопасности Украины «проинформировала» местную Госпогранслужбу о том, что российский музыкант Сергей Шнуров, посетив Крым с концертами, мог нарушить правила въезда «на Украину», сообщает «Апостроф». СБУ призвала пограничников в случае прибытия солиста группы «Ленинград» на Украину «совершить соответствующие мероприятия правового реагирования».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилот Ан-148 учился в скандальном центре «ЧелАвиа»41
Собянина насмешил новый адрес для посольства США123
Массовое убийство в день влюбленных: фото украинских морпехов234
В Турции разбился военный самолет14
Пока вы спали: Украина не может объявить войну РФ154
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
00:31
Пилоты Ан-148 поругались во время крушения
Происшествия
01:39
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
Происшествия
01:26
Энистон разводится ради воссоединения с Питтом
Шоу-бизнес
00:59
Бузова после любви в душе заявилась в храм
Шоу-бизнес
00:45
О беременности жены мужчине сообщил пилот самолёта
Общество
03:32
Раскрыта причина расстрела школьников во Флориде
Происшествия США
12:30
Борисова сняли в объятиях нежного молодого человека
Шоу-бизнес
10:45
Звезд попросили не ходить на ток-шоу о разводе Джигарханяна
Шоу-бизнес
04:46
«Демонический» ребенок 8 часов терроризировал пассажиров
Происшествия США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение