Обзор зарубежных СМИ: «Отстраните США от Олимпиады»

МОК призвали не пускать США на Олимпиады

Журналист американского издания Huffington Post призвал Международный олимпийский комитет быть последовательным и запретить спортсменам из США принимать участие в Олимпиадах. По его мнению, такое решение МОК должен принять в связи с «сокрытием» чиновниками Олимпийского комитета США преступлений экс-врача национальной команды по гимнастике Ларри Нассара, который ранее был приговорен к 175 годам тюрьмы за сексуальные домогательства к 156 спортсменкам.

«В соответствии с какой моралью эти преступления по своей тяжести уступают российским?» — удивляется автор. Солдаты ВСУ убили сослуживцев из-за уборки

Двое украинских силовиков убили четверых сослуживцев в Донбассе из-за уборки, сообщил источник в местном Министерстве обороны порталу «Новости-N». По словам собеседника издания, конфликт между контрактниками 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Украины возник после того как двое недавно пришедших на службу военных отказались производить уборку помещения, в котором временно проживали. В результате один из них выстрелил «веером» из автомата Калашникова, убив четверых сослуживцев, в том числе одного офицера. После этого они заминировали неубранное помещение и подожгли его, чтобы скрыть следы преступления. Оба подозреваемых уже задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Украинцы нашли «проблему» Керченского моста

США создали ограниченный и уязвимый суперавианосец Автор украинского портала «Обозреватель» заявил, что у строителей Керченского моста «снова проблемы». По его словам, рабочие якобы на два метра в длину и метр в высоту не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода на участке «Насып — Фарватер». Тем временем сегодня замминистра экономического развития России Сергей Назаров сообщил, что инфраструктура для движения автомобилей по Керченскому мосту будет полностью готова к декабрю 2018 года.

На Украине взялись за Шнурова Эксперты Министерства обороны США советуют не испытывать новые суперавианосцы типа USS Gerald R. Ford (CVN-78) до 2024 года, так как в них были обнаружены недостатки, которые в данный момент не позволяют кораблям справляться даже с простейшими задачами. Как сообщает Task & Purpose, авианосцы, на строительство каждого из которых ушло 13 миллиардов долларов, имеют проблемы с радарами, катапультами, аэрофинишерами и подъемниками оружия. Все это, по мнению управления советника главы Пентагона по тестированию и диагностике вооружений, ограничивает корабль и делает его уязвимым.