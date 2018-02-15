В музее Бандеры прогремел взрыв

СМИ: в музее Бандеры на Украине произошел взрыв

Взрыв неизвестного предмета на территории Музея Степана Бандеры произошел ночью в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области Украины.

"Сейчас здесь работают следователи. В музее есть камеры видеонаблюдения", — процитировало СМИ директора музея Степана Лесива. Об этом в четверг сообщило местное издание "Репортер".

Он предположил, что целью взрыва было привлечение внимания. По словам директора, взрыв не принес музею существенного вреда. На размещенных в издании фотографиях видно, что в результате происшествия повреждена входная часть здания музея.

Музей Степана Бандеры в селе Старый Угринов был открыт 30 декабря 2000 года. Ранее в здании, где он расположен, проживала семья Бандеры — с 1906 по 1933 год.

Степан Бандера являлся одним из лидеров украинских националистов в годы Второй мировой войны, руководил ультраправой Организацией украинских националистов. Для достижения поставленной цели — создания самостоятельной Украины — ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ).