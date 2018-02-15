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В музее Бандеры прогремел взрыв
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СМИ: в музее Бандеры на Украине произошел взрыв 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Взрыв неизвестного предмета на территории Музея Степана Бандеры произошел ночью в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области Украины.
Об этом в четверг сообщило местное издание "Репортер".
"Сейчас здесь работают следователи. В музее есть камеры видеонаблюдения", — процитировало СМИ директора музея Степана Лесива.
Он предположил, что целью взрыва было привлечение внимания. По словам директора, взрыв не принес музею существенного вреда. На размещенных в издании фотографиях видно, что в результате происшествия повреждена входная часть здания музея.
Музей Степана Бандеры в селе Старый Угринов был открыт 30 декабря 2000 года. Ранее в здании, где он расположен, проживала семья Бандеры — с 1906 по 1933 год.
Степан Бандера являлся одним из лидеров украинских националистов в годы Второй мировой войны, руководил ультраправой Организацией украинских националистов. Для достижения поставленной цели — создания самостоятельной Украины — ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ).
Героем националистов Бандеру в 2010 году объявил президент Украины Виктор Ющенко. Бандере в стране устанавливаются памятники, в его честь проводятся памятные акции, называются улицы.
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