Глобальное потепление ускорилось
Рост уровня воды в мировом океане ускорился, сообщает AFP со ссылкой на ученых Академии наук США. По мнению специалистов, уровень океана растет по двум причинам: из-за нагрева и, как следствие, «расширения» воды, что за последнюю четверть века увеличило ее уровень на 3-4 сантиметра, а также из-за таяния ледников Антарктиды и Гренландии. Ученые уверены, что подобное «ускорение» грозит «серьезными проблемами» жителям прибрежных городов, так как ранее озвученный прогноз роста уровня мирового океана можно «удвоить».
«Третья мировая война» в Сирии
Турция «изменила» ход мировой политики, сообщает местное издание Sabah. По словам автора публикации, вмешательство страны в войну в Сирии вскрыло «глобальное лицемерие», а именно сделало явным геополитическую конкуренцию мировых держав — с тех пор их действия в Арабской республике направлены не против террористов, а друг против друга. Противниками в «третьей мировой войне» являются США и Израиль с одной стороны и Россия, Турция, Иран и режим Башара Асада с другой.
Российские хоккеисты «в страхе»
Россия возрождает хоккейную «красную машину» советскими методами, сообщает Wall Street Journal. Журналист издания считает, что главный тренер российской сборной Олег Знарок держит хоккеистов «в страхе». Он сравнил Знарка с прославленным советским тренером Виктором Тихоновым, который был «тираном», но выиграл с командой СССР три Олимпиады подряд. Однако автор уверен, что Тихонов не создал «красную машину», а лишь «продолжил» успехи своего предшественника — «революционера» Анатолия Тарасова. Знарку, полагает автор, стоит брать пример с «правильного» советского прошлого.
ВКС получили подкрепление
Немецкое издание Focus сообщает, что Россия продолжает модернизацию своего «устаревшего» самолетного парка. В пример издание привело поступление на вооружение Воздушно-космических сил новой версии истребителя Су-30. Издание называет Су-30СМ истребителем поколения 4++, так как он лишен стелс-технологии, однако отмечает, что новый самолет уже хорошо проявил себя, в том числе в Сирии, где сопровождал стратегические бомбардировщики и даже поражал наземные цели террористов.
«Война — не конкурс красоты»
Китайское издание Guancha рассказало о преимуществах легковесных колесных танков с пушками 122-мм калибра над 155-мм пушками-гаубицами. По мнению автора публикации, 155-мм гаубицы довольно мощное оружие, однако недостаточно маневренное и защищенное. Тем временем 122-мм танки хоть и уступают им в огневой мощи, но могут компенсировать ее точностью. Журналист уверен, что 122-мм не должны исчезнуть, что, например, произошло на Западе с 105-мм, так как «война — это не конкурс красоты», а «артиллеризм» — не просто «настроения», если исходить из требований настоящей войны.