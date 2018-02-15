Обзор зарубежных СМИ: в Сирии началась «третья мировая»

Глобальное потепление ускорилось

«Третья мировая война» в Сирии Рост уровня воды в мировом океане ускорился, сообщает AFP со ссылкой на ученых Академии наук США. По мнению специалистов, уровень океана растет по двум причинам: из-за нагрева и, как следствие, «расширения» воды, что за последнюю четверть века увеличило ее уровень на 3-4 сантиметра, а также из-за таяния ледников Антарктиды и Гренландии. Ученые уверены, что подобное «ускорение» грозит «серьезными проблемами» жителям прибрежных городов, так как ранее озвученный прогноз роста уровня мирового океана можно «удвоить».

Российские хоккеисты «в страхе» Турция «изменила» ход мировой политики, сообщает местное издание Sabah. По словам автора публикации, вмешательство страны в войну в Сирии вскрыло «глобальное лицемерие», а именно сделало явным геополитическую конкуренцию мировых держав — с тех пор их действия в Арабской республике направлены не против террористов, а друг против друга. Противниками в «третьей мировой войне» являются США и Израиль с одной стороны и Россия, Турция, Иран и режим Башара Асада с другой.

Немецкое издание Focus сообщает, что Россия продолжает модернизацию своего «устаревшего» самолетного парка. В пример издание привело поступление на вооружение Воздушно-космических сил новой версии истребителя Су-30. Издание называет Су-30СМ истребителем поколения 4++, так как он лишен стелс-технологии, однако отмечает, что новый самолет уже хорошо проявил себя, в том числе в Сирии, где сопровождал стратегические бомбардировщики и даже поражал наземные цели террористов. «Война — не конкурс красоты»

Китайское издание Guancha рассказало о преимуществах легковесных колесных танков с пушками 122-мм калибра над 155-мм пушками-гаубицами. По мнению автора публикации, 155-мм гаубицы довольно мощное оружие, однако недостаточно маневренное и защищенное. Тем временем 122-мм танки хоть и уступают им в огневой мощи, но могут компенсировать ее точностью. Журналист уверен, что 122-мм не должны исчезнуть, что, например, произошло на Западе с 105-мм, так как «война — это не конкурс красоты», а «артиллеризм» — не просто «настроения», если исходить из требований настоящей войны.