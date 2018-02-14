В-52 атаковали российских наемников в Сирии

США атаковали российских наемников стратегическими бомбардировщиками

В составе авиагруппировки, атаковавшей лояльные сирийскому правительству силы 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор, были стратегические бомбардировщики B-52. Об этом в ходе брифинга для прессы сказал глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Джеффри Харриган, сообщается на сайте Пентагона.

«Когда враждебные силы повернули на запад и отступили, мы прекратили огонь», — сообщил военачальник, отметив, что российскую сторону предупреждали о наращивании в этом районе группировки неких сил и присутствии там контингента коалиции с отрядами ДСС. По его словам, атаку на позиции союзных американцам «Демократических сил Сирии» (ДСС) устроили некие враждебные силы, а действия самолетов и беспилотников коалиции были самозащитой. «На земле наши авианаводчики более трех часов корректировали удары авиации и артиллерии», — заявил Харриган, уточнив, что в маневрах принимали участие истребители-бомбардировщики F-15E, ударные БПЛА MQ-9 Reaper, самолеты огневой поддержки AC-130, вертолеты Apache и бомбардировщики B-52.