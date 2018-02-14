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Поляк отказался вызывать врачей украинке с инсультом
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Поляк отказался вызывать врачей украинке с инсультом и сдал ее полиции 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Mateusz Wlodarczyk / Globallookpress.com
В польском городе Сьрода-Велькопольска начальник нелегально трудоустроенной украинки, у которой во время рабочего дня случился инсульт, вызвал ей не врачей, а полицейских. Об этом сообщает «Польское радио».
Женщина работала на упаковке овощей. Заметив, что с его сотрудницей происходит что-то неладное, работодатель усадил ее в машину и отвез на автобусную остановку, после чего вызвал полицию. Прибывшим на место полицейским он указал на лежавшую на скамейке парализованную украинку и сказал, что не знает ее, и что она, вероятно, находится в нетрезвом состоянии.
По информации радиостанции, женщина выжила, но находится в тяжелом состоянии. Почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский призвал помочь соотечественнице, а также пожаловался в полицию на работодателя украинки. В отношении мужчины ведется следствие по делу о неоказании помощи и подверженности женщины на потерю здоровья.
10 января сообщалось об гражданке Украины, получившей производственную травму во время работы в Польше. Алена Романенко лишилась руки по локоть из-за того, что ее начальник не хотел ломать стиральную машину, которая засосала конечность женщины. Он запретил прибывшим на место врачам резать технику болгаркой, в результате рука Романенко находилась в машине около часа.
9 декабря глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в Польше находится около миллиона украинских граждан. По его словам, украинцы «реально спасают» польскую экономику.
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