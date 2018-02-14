Обзор зарубежных СМИ: «чудо-допинг» на Олимпиаде

Россияне выразили презрение к МОК

Американское издание Nation назвало отсутствие России на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане «неловкой и неуклюжей ситуацией». По словам автора статьи, Международный олимпийский комитет не был последователен, сначала запретив России участвовать в Играх, а затем позволив россиянам соревноваться в статусе «олимпийских атлетов из России». Тем временем ситуация с самой Корее «еще более нелепа», так как то, что должно было стать «символом позора», лишь усилило «российский национализм»: болельщики из России, которых приехало «неожиданно» много, демонстрируют гордость спортсменами и «презрение» к МОК. Россия провалила «экзамен по импортозамещению»

Норвегия привезла «чудо-допинг» на Олимпиаду Россия «проваливает экзамен» по импортозамещению, сообщает польская газета Rzeczpospolita. Автор публикации проанализировал данные российской Таможенной службы , согласно которым в январе 2018 года импорт товаров из Европы в Россию вырос на 21%, что и позволило журналисту сделать подобный вывод. Чаще всего россияне привозили из ЕС автомобили и гаджеты, бытовую «химию», одежду и обувь, алкогольные и безалкогольные напитки, а также мясо и колбасу.

«Россия воспитывает живую силу» Сборная Норвегии привезла на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане «чудо-допинг», сообщает TV 2 Norge. Именно так датский велогонщик Микаэль Расмуссен в свое время описал пока еще не запрещенные противовоспалительные препараты кенакорт и целестон. Канал отмечает, что оба лекарства способны удалять жир из организма, не влияя при этом на мышцы ног, а их применение не запрещено при получении спортсменами «медицинского разрешения». Между тем глава медслужбы норвежской команды Мона Кьелдсберг сообщила, что взяла препараты «на всякий случай», а ее подопечные употребляют их «довольно редко».

Китайское издание Sina назвало Россию «самобытной» страной в вопросах постановки учебных дисциплин школьников. В пример издание привело то, что уже с 7-8 лет российские дети начинают осваивать азы военного дела. Например, обязательная программа средней школы включает в том числе сборку и разборку автомата Калашникова и ручного противотанкового гранатомета, стрельбу из них, метание гранат, основы военного дела и даже подготовку к возможной ядерной войне. По мнению автора статьи, в рамках ограниченности ресурсов на финансирование армии Россия «отдает все силы на воспитание потенциальной живой силы». США назвали Россию врагом

США никогда не «отвернутся» от Украины, сообщил каналу «112» американский оборонный советник Украины Стивен Сильверстайн. По его словам, Украина «стратегически» очень важна для Соединенных Штатов, так как «ограждает» их от «врага» — России. Кроме того, Сильверстайн уверен, что Украина больше никогда «не повернет» в сторону России, так как это является «волей» ее граждан.