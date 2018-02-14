«Гость из будущего» прошел проверку на детекторе лжи

«Землянина из будущего» проверили на детекторе лжи

«Путешественник во времени» по имени Ноа, утверждающий, что он прибыл в прошлое с Земли 2030 года, прошел проверку на детекторе лжи, пишет Daily Mail. Молодой человек рассказал, что действующий президент США Дональд Трамп будет переизбран, а искусственный интеллект в итоге «возьмет верх».

Опубликованное на YouTube-канале ApexTV видео демонстрирует, что к Ноа присоединили детектор лжи и задали простой вопрос: «Вы настоящий путешественник во времени из 2030 года?». Молодой человек ответил «да», и аппарат назвал его слова «истиной».

Миссия Ноа состоит в том, чтобы «рассказать живущим ныне о том, что ждет мир». Daily Mail отмечает, что «гость из будущего» — молодой британец, лицо которого постоянно закрыто.

По словам Ноа, в 2028 году люди отправятся на Марс, а путешествия во времени станут обыденностью.

Среди других его прогнозов — огромная популярность криптовалют в будущем, жара в Северной Америке и холода в Европе, победа над большинством форм рака, а также некая Илана Ремике на посту президента США в 2030 году.

В своих предыдущих интервью Ной говорил, что у него анорексия, и на самом деле ему 50 лет, но он принял «омолаживающие» лекарство, поэтому выглядит он как 25-летний.