Прилепин рассказал о погибшем в Сирии сослуживце

>> Прилепин рассказал, почему ВСУ стреляют по радикалам в Донбассе «Чтобы ложных разговоров не было, еще один погибший в Сирии — капитан ГРУ в отставке Игорь Косотуров действительно служил у нас в батальоне. Косотур — такой и был у него позывной», — написал Прилепин в Facebook.

«Для упоротых надо, наверное, пояснять, что в ГРУ он уже не служил — был на пенсии, и занимался тем, чем умел заниматься лучше всего в жизни: воевал. У нас многие из Донбасса уезжают в Сирию, потом возвращаются и снова служат здесь, обычное дело», — подчеркнул Прилепин. Он охарактеризовал Косотурова как «аномально спокойного», добавив, что не помнит «людей с подобной степенью невозмутимости».

На прошлой неделе появилась информация, что «оборонительный» удар коалиции США в Сирии пришелся не по местному ополчению, как сообщалось первоначально, а по подразделениям ЧВК «Вагнера», в составе которой действуют россияне. В Сети появились сообщения якобы гибели 200 человек и выше. Также назывались имена некоторых погибших, среди которых, в частности, оказался известный нацбол Кирилл Ананьев

Однако атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга со ссылкой на соратников, которые находятся в Сирии, заявил, что потери российских добровольцев в результате американского удара в Сирии сильно преувеличены. Он сообщил, что погибло не более 15-20 человек, около 50 ранены. Он также рассказал об обстоятельствах гибели членов ЧВК.

В то же время «Новая газета» со ссылкой на свои источники сообщала о гибели 13 россиян, которые были членами частной военной компании «Вагнера».

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подчеркнул, что кто-то специально сгущает краски, заявляя о большом числе погибших 7 февраля в сирийской провинции Дейр-ез-Зор, но достоверной информации пока нет.