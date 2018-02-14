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Пока вы спали: Украина готова к «наступлению» на Крым
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Пока вы спали: Украина готова к «наступлению» на Крым 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Украина вернет Крым «силой»

Украина сможет вернуть Крым только «силой», заявил в эфире канала «112» депутат Верховной Рады Юрий Береза. Парламентарий заявил, что Вооруженные силы Украины являются «одной из сильнейших армий Европы» и готовы к «наступлению». Кроме того, Береза уверен, что войну на Донбассе также способна прекратить лишь украинская армия.

Погода вмешалась в Олимпиаду

Состязания по горнолыжному слалому среди женщин на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане перенесены, сообщает официальный сайт Игр. По словам организаторов, соревноваться горнолыжницам помешали сильные порывы ветра. Планируется, что старт, в котором примет участие россиянка Екатерина Ткаченко, состоится 16 февраля.

Главный риск для финансов России

Колебания курса рубля перестали быть главным риском для финансовой системы России, сообщает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство. В своем исследовании оно оценило в 40% среднюю долю иностранной валюты в российском долге, что и позволяет назвать валютный риск «в целом нивелированным». Однако вскоре его место может занять процентный риск, то есть возможность убытков из-за неблагоприятного изменения процентных ставок Центральным банком. Между тем АКРА подчеркивает, что обычно подобный риск доминирует на развитых финрынках.

Саакашвили сравнил себя с птицей

Политик Михаил Саакашвили пригрозил возвращением и Грузии, и Украине. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины заявил каналу «Рустави 2», что ему «необходимо» вернуться и «сменить ситуацию» в обеих странах. Кроме того, Саакашвили сообщил, что в ближайших его планах — поездка по «всей Европе».
«Сейчас я свободен как птица, могу летать тут и там», — отметил он.

Двигатель Boeing развалился во время полета

Пассажиры самолета Boeing 777 американской авиакомпании United Airlines опубликовали в соцсети Twitter видео, судя по которому, двигатель лайнера едва не развалился прямо в воздухе. На кадрах видно, что часть двигателя просто отсутствует, а другая часть «развевается» по воздуху. Пассажиры рейса, летевшие из Сан-Франциско на Гавайи, назвали этот день «самым страшным в своей жизни». Между тем в самой авиакомпании прокомментировали, что двигатель лишь потерял обтекатель, что не помешало пилотам безопасно приземлить самолет.
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