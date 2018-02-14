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Разведка США предсказала выборы на Украине
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Нацразведка США спрогнозировала досрочные выборы на Украине 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Разведывательное сообщество США считает, что нынешняя ситуация на Украине может привести к досрочным выборам в стране. Об этом говорится в докладе директора Национальной разведки США Дэна Коутса, представленном в Сенате.
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В документе указываются факторы, которые несут угрозу для экономического восстановления Украины и могут привести к изменениям во внешней политике. К таковым, по данным США, относятся недовольство населения темпом реформ, ухудшение уровня жизни, усиление коррупции и обострение политических противостояний.
"Лидеры оппозиции попытаются воспользоваться недовольством населения, чтобы ослабить президента Украины Петра Порошенко и провластную коалицию накануне выборов 2019-го года", — говорится в докладе американской разведки.
Президентские и парламентские выборы должны пройти на Украине в 2019 году. Различные политические силы требуют провести досрочное голосование в Раду, считая действующий состав законодательного органа неэффективным. Некоторые оппозиционеры также выступают за импичмент президента Петра Порошенко.
Сам украинский лидер неоднократно заявлял, что досрочные выборы затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию в стране.
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