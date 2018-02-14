Умер принц Датский

Датский принц-консорт Хенрик был перевезен из больницы в королевский дворец. Последние дни жизни он пожелал провести рядом с родными.
В январе у 83-летнего супруга королевы Дании Маргрете II обнаружили рак легких. Ранее врачи выявили у него старческую деменцию.
Принц сложил с себя большинство официальных функций в январе 2016 года и в основном проводил время в имении на юге Франции. Он отказался быть похороненным после смерти рядом с супругой в усыпальнице датских королей, так как не стал равен ей по статусу, напоминает "Интерфакс".