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Умер принц Датский
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Смертельно больной супруг датской королевы проведет последние дни с семьей 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Patrick van Katwijk/ТАСС
Датский принц-консорт Хенрик был перевезен из больницы в королевский дворец. Последние дни жизни он пожелал провести рядом с родными.
В январе у 83-летнего супруга королевы Дании Маргрете II обнаружили рак легких. Ранее врачи выявили у него старческую деменцию.
Принц сложил с себя большинство официальных функций в январе 2016 года и в основном проводил время в имении на юге Франции. Он отказался быть похороненным после смерти рядом с супругой в усыпальнице датских королей, так как не стал равен ей по статусу, напоминает "Интерфакс".
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