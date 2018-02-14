Умер принц Датский

Смертельно больной супруг датской королевы проведет последние дни с семьей

Датский принц-консорт Хенрик был перевезен из больницы в королевский дворец. Последние дни жизни он пожелал провести рядом с родными.

В январе у 83-летнего супруга королевы Дании Маргрете II обнаружили рак легких. Ранее врачи выявили у него старческую деменцию.