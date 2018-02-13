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Президент Кипра сформировал новый кабинет министров
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Президент Кипра сформировал новый кабинет министров 

РИА Новости 13 февраля 2018
Фото: © AP Photo / Petros Karadjias
Президент Кипра Никос Анастасиадис объявил новый состав правительства, который будет работать во второй срок его полномочий, сообщило правительственное бюро печати и информации.
Анастасиадис победил на президентских выборах 4 февраля, в должность на второй пятилетний срок он вступит 28 февраля. Официальное назначение министров состоится 1 марта.
Министром иностранных дел назначен Никос Христодулидис, бывший до этого официальным представителем правительства Кипра. Министром финансов вновь станет Харис Георгиадис. Новым министром обороны — Саввас Ангелидис.
В состав нового кабинета также вошли: министр внутренних дел Константинос Петридис, министр образования и культуры Костас Хампьяурис, министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Йоргос Лаккотрипис, министр сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды Костас Кадис, министр юстиции Ионас Николау.
Официальным представителем правительства станет Продромос Продрому
Президент Кипра также произвел следующие назначения:
"Президент Республики выражает благодарность за прекрасное сотрудничество и важную работу, проделанную министрами и его сотрудниками в истекающий срок президентских полномочий", — сообщило правительственное бюро печати и информации.
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