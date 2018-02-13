Ещё
В Киеве вынесли приговор похищенным российским военным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Похищенные на границе с Крымом российские военные приговорены в Киеве к тюремным срокам 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинский суд признал российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, похищенных Службой безопасности Украины (СБУ) в ноябре 2016 года на границе с Крымом, виновными в дезертирстве и государственной измене. Об этом сообщил их адвокат Валентин Рыбин. «Суд Киева приговорил Одинцова к 14 годам лишения свободы, Баранова — к 13 годам. Они в настоящее время находятся в следственном изоляторе», — приводит его слова ТАСС.
Рыбин отметил, что готовит апелляционные жалобы на приговор.
21 ноября 2016 года Минобороны России заявило о похищении сотрудниками СБУ двух российских военных. На следующий день они были арестованы украинским судом.
RT на русском: последние новости
Глава МИД Нидерландов подал в отставку Меркель призвала к компромиссам в ходе переговоров о формировании парламентской коалиции В Минюсте заявили о сокращении числа жалоб в ЕСПЧ со стороны россиян в 2017 году
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США уничтожили советский Т-72239
Самочувствие Путина, медальный час России и другие события дня37
Строители объяснили ситуацию с Крымским мостом176
«Задолбал со своим Саакашвили»: Ляшко устроил скандал26
Украину предостерегли от экспериментов с Миг-2970
Видео
00:57
Украину предостерегли от экспериментов с Миг-29
Армия Оружие
00:59
«Задолбал со своим Саакашвили»: Ляшко устроил скандал
В мире Украина
00:49
На Западе запаниковали из-за «кремлевского доклада»
Экономика
04:11
На Украине запретили книгу Поклонской
Украина В мире
01:27
США уничтожили советский Т-72
Ближний Восток Армия
00:22
Школьников в Перми заставили толкать заглохший автобус
Происшествия
00:46
На российскую базу в Сирии напали при помощи беспилотников
Армия Ближний Восток
01:47
Строители объяснили ситуацию с Крымским мостом
Общество
03:03
Чучело Масленицы сожгут на ВДНХ
Новости Москвы
01:39
В Кремле прокомментировали показ фильма о Путине
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение