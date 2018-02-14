ЕС назвал условие переговоров об отмене виз с Россией

«Если мы увидим прогресс в отношении минских соглашений и их выполнение, то можно будет постепенно вернуться и к этому вопросу», — сказал он. Эдерер сказал, что обсуждение этого и других замороженных проектов может возобновиться, но не может назвать сроки, когда это произойдет.

По словам посла, отношения России и Евросоюза находятся на самом низком уровне с момента окончания «холодной войны». В период «холодной войны» было заключено несколько важных соглашений в области контроля над вооружениями, а сейчас Россия и США не только не заключают новых соглашений, но и ставят под удар уже заключенные.