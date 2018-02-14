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ЕС назвал условие переговоров об отмене виз с Россией
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ЕС назвал условие переговоров об отмене виз с Россией 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Европейский союз может вернуться к обсуждению отмены визового режима для России, если увидит прогресс в исполнении минских соглашений. Об этом заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, передает «Взгляд».
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Эдерер сказал, что обсуждение этого и других замороженных проектов может возобновиться, но не может назвать сроки, когда это произойдет.
«Если мы увидим прогресс в отношении минских соглашений и их выполнение, то можно будет постепенно вернуться и к этому вопросу», — сказал он.
По словам посла, отношения России и Евросоюза находятся на самом низком уровне с момента окончания «холодной войны». В период «холодной войны» было заключено несколько важных соглашений в области контроля над вооружениями, а сейчас Россия и США не только не заключают новых соглашений, но и ставят под удар уже заключенные.
 Ещё 8 источников 
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