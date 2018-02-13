Обзор зарубежных СМИ: G7 без России

Обзор зарубежных СМИ: G7 пройдет без России

США приняли на вооружение "Морского охотника"

Военно-морские силы США приняли на вооружение «Морского охотника» (Sea Hunter) — беспилотный подводный корабль для слежения за подлодками, сообщает National Interest. 40-метровое судно управляется дистанционно и способно следить за малозаметными объектами в течение нескольких месяцев. Издание называет как появление «Морского охотника», так и общее улучшение потенциала противолодочных боевых возможностей «насущной потребностью» ВМС, так как растут численность и характеристики «вражеских», а именно российских и китайских, подводных лодок. G7 без России

«Большая семерка» (G7) не обсуждает и не намерена обсуждать в ближайшее время приглашение России в клуб. Об этом, как сообщает Globe and Mail, заявил представитель Канады в «семерке» Питер Бом. В ответ на это представитель посольства РФ в Канаде Кирилл Калинин отметил, что Россия считает работу в формате «большой двадцатки» более «эффективной и адекватной» для решения мировых проблем.

«Ни один жизненно важный международный вопрос не может быть решен без таких членов G20, как Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка», — уверен он. «Северный поток — 2» сравнили с пактом Молотова — Риббентропа

Польское издание wPolityce сравнило российско-немецкий проект газопровода «Северный поток — 2» с договором о ненападении между СССР и Третьим Рейхом. По мнению автора публикации, Россия и Германия пытаются поссорить Польшу с Израилем и Европой, играя с ней «в хорошего и плохого полицейских», чтобы не дать ей возможности заблокировать строительство газопровода. Через «агентов и подконтрольные СМИ» Польше якобы навязывают внутренний «спор», чтобы политически контролировать ее и навредить ее экономике. Журналист уверен, что «Северный поток — 2», современная «версия» пакта Молотова — Риббентропа, уже собирает «кровавый урожай» на Украине и «предостерегает» Польшу. «Бич» российской авиации

Московский корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен назвала небольшие региональные авиакомпании «бичом» российской авиации. Журналистка отметила, что хоть количество авиакатастроф в России и снизилось, однако она «чувствует неуверенность», когда ей приходится летать по стране региональными перевозчиками — не все из них «плохие», но некоторые «не вызывают доверия». По ее словам, «не удивительно», что Ан-148, рухнувший 11 февраля в Подмосковье, состоял в парке региональной компании «Саратовские авиалинии». Автор призвала российские власти «демонстративно наказать виновных», однако подчеркнула, что новые «ненадежные» компании все равно будут появляться. Украинцам объяснили высокие цены