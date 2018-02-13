Обзор зарубежных СМИ: G7 без России

США приняли на вооружение "Морского охотника"
Военно-морские силы США приняли на вооружение «Морского охотника» (Sea Hunter) — беспилотный подводный корабль для слежения за подлодками, сообщает National Interest. 40-метровое судно управляется дистанционно и способно следить за малозаметными объектами в течение нескольких месяцев. Издание называет как появление «Морского охотника», так и общее улучшение потенциала противолодочных боевых возможностей «насущной потребностью» ВМС, так как растут численность и характеристики «вражеских», а именно российских и китайских, подводных лодок.
G7 без России
«Большая семерка» (G7) не обсуждает и не намерена обсуждать в ближайшее время приглашение России в клуб. Об этом, как сообщает Globe and Mail, заявил представитель Канады в «семерке» Питер Бом. В ответ на это представитель посольства РФ в Канаде Кирилл Калинин отметил, что Россия считает работу в формате «большой двадцатки» более «эффективной и адекватной» для решения мировых проблем.
«Ни один жизненно важный международный вопрос не может быть решен без таких членов G20, как Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка», — уверен он.
«Северный поток — 2» сравнили с пактом Молотова — Риббентропа
Польское издание wPolityce сравнило российско-немецкий проект газопровода «Северный поток — 2» с договором о ненападении между СССР и Третьим Рейхом. По мнению автора публикации, Россия и Германия пытаются поссорить Польшу с Израилем и Европой, играя с ней «в хорошего и плохого полицейских», чтобы не дать ей возможности заблокировать строительство газопровода. Через «агентов и подконтрольные СМИ» Польше якобы навязывают внутренний «спор», чтобы политически контролировать ее и навредить ее экономике. Журналист уверен, что «Северный поток — 2», современная «версия» пакта Молотова — Риббентропа, уже собирает «кровавый урожай» на Украине и «предостерегает» Польшу.
«Бич» российской авиации
Московский корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен назвала небольшие региональные авиакомпании «бичом» российской авиации. Журналистка отметила, что хоть количество авиакатастроф в России и снизилось, однако она «чувствует неуверенность», когда ей приходится летать по стране региональными перевозчиками — не все из них «плохие», но некоторые «не вызывают доверия». По ее словам, «не удивительно», что Ан-148, рухнувший 11 февраля в Подмосковье, состоял в парке региональной компании «Саратовские авиалинии». Автор призвала российские власти «демонстративно наказать виновных», однако подчеркнула, что новые «ненадежные» компании все равно будут появляться.
Украинцам объяснили высокие цены
Руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей и депутат Киевского облсовета Алексей Дорошенко рассказал каналу «112», почему при снижении курса доллара к гривне цены на Украине не меняются. По его словам, производители продуктов и их импортеры ориентируются не на курс валют как таковой, а на его «предвидение». То есть при его продолжительной стабильности курс закладывается в стоимость товара, но если курс не может быть спрогнозирован, то закладывается «риск обесценивания». Дорошенко уверен, что покупатели переплачивают за нестабильность, которую создает государство.