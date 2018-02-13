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Пока вы спали: в Сирии погибли россияне 

Рамблер 3 часа назад

У МОК «убыло» $99 миллионов

Международный олимпийский комитет потерял 99 миллионов долларов в 2017 году, сообщает Inside the Games. Согласно данным финансового отчета организации, который оказался в распоряжении издания, именно столько составили убытки МОК по итогам минувшего года. Также в отчете отмечается, что Национальный олимпийский комитет США получил дотации на сумму 91,6 миллиона доллар, что превышает денежную поддержку комитетов всех остальных стран вместе взятых — 77,9 миллиона. Кроме того, в 2017-ом МОК заключил контракт на 130 миллионов на строительство своей новой штаб-квартиры.

В Сирии погибли двое россиян

В минувшую среду в Сирии погибли двое россиян — активист партии «Другая Россия» Кирилл Ананьев и казак Владимир Логинов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на их соратников. Ананьев погиб под Хишамом в результате авиаудара американской коалиции, а Логинов умер «в неравном бою» в районе Дейр-эз-Зора. Кроме того, ранее сообщалось, что в тот же день в результате удара США могли скончаться россияне Станислав Матвеев, Игорь Косотуров и Алексей Ладыгин.

Вокруг России кружил разведчик США

Самолет-разведчик Boeing RC-135W Военно-воздушных сил США в рамках выполнения «миссии в Восточной Польше и Прибалтике» приблизился к границам России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Mil Radar, опубликованные в соцсети Twitter. По информации портала, военный Boeing взлетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и облетел вокруг Калининградской области. Все это время воздушное судно находилось в воздушном пространстве Польши и Литвы.

«США в тупике»

Большой Девятинский переулок, в котором расположено посольство США в Москве, может быть переименован в Североамериканский тупик. Как сообщает Los Angeles Times, столичная мэрия «рассмотрит этот вопрос». Как предполагает издание, подобная инициатива возникла в связи с грядущим переименованием Висконсин-авеню, которая расположена перед посольством России в Вашингтоне, в «Немцов-плаза» в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова.

Причины недопуска россиян на ОИ станут известны

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародует причины недопуска «чистых» российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, сообщает RT. Как рассказал генсек суда Матье Риб, будет опубликована мотивировочная часть решения по каждому россиянину, содержащая «доказательства», которые Международный олимпийский комитет использовал для отказа в приглашении россиян.
«Люди должны знать», — уверен он.
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