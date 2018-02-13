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Поляки нашли украинского Гитлера
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Поляки нашли украинского Гитлера 

Lenta.ru 13 февраля 2018
Фото: Wikipedia
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, рассуждая об истории взаимоотношений поляков и евреев процитировал раввина, поставившего Богдана Хмельницкого в один ряд с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает leopolis news.
По его словам, Польша не преследовала евреев, создавая им хорошие условия для жизни при помощи различных привилегий. При этом политик отметил, что в истории отношений двух государств были и сложные моменты, в частности, восстание Хмельницкого в середине XVII века.
Моравецкий добавил, что европейские историки сравнивают это событие с холокостом. «Для наших соседей Хмельницкий — национальный герой, а для нас — тот, кто сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой», — заявил он.
Богдан Хмельницкий — гетман Войска Запорожского, под предводительством которого Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отделились от Речи Посполитой. Согласно Переяславскому договору, земли Войска Запорожского вошли в состав Русского государства.
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