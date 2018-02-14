Раскрыта цель разбомбленных в Сирии наемников

Раскрыта цель разбомбленных в Сирии российских наемников

Российские наемники в Сирии, попавшие под обстрел США и курдов в провинции Дейр-эз-Зор на севере страны, хотели захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов. Об этом в среду, 14 февраля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в военных кругах.

Собеседник издания отметил, что российское командование в Сирии не давало разрешения на проведение наступательной операции на нефтяные поля, которая была воспринята как «опасная самодеятельность».

МИД России проверяет информацию о наличии пострадавших, в том числе граждан СНГ, в результате боев с участием американской авиации. При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «публикации о "сотнях погибших" — классическая дезинформация, которой занимаются западные СМИ».

Число жертв, которое называют разные источники, сильно отличается. Так, в Минобороны заявили о 25 раненых сирийцах, не упомянув при этом о российских гражданах. Это может объясняться тем, что военные несут ответственность только за действия личного состава, а не за тех, кто взялся за оружие добровольно, уверены журналисты издания.