Раскрыты обстоятельства гибели россиян в Сирии

Раскрыты обстоятельства массовой гибели россиян в Сирии

Потери российских добровольцев в результате американского удара в Сирии сильно преувеличены, большинство из них погибли во время перемещения в грузовике, сообщил газете ВЗГЛЯД атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга со ссылкой на соратников, которые продолжают действовать в арабской стране.

В понедельник в Сети появилась информация о том, что в Сирии в результате якобы американской атаки погиб калининградский казак Владимир Логинов . Буга подтвердил гибель земляка, а также тот факт, что это случилось в результате удара коалиции.

При этом атаман опроверг появившиеся в Сети данные о сотнях жертв среди россиян. По его информации, потери погибшими составили 15-20 человек, еще около 50 были ранены.

«Поэтому пришла разная информация. Один сказал — это было в наступлении, другой — что во время перемещения. Большая часть людей погибла, когда они ехали в КамАЗе», — сказал Буга. Разные данные об обстоятельствах боя, появляющиеся в Сети, атаман объяснил тем, что у каждого участника столкновений свое видение событий, «у генерала — свое, у человека на передовой — свое».

Удар наносился, по его словам, либо ракетой с вертолета, либо артиллерией, а вертолет наводил.

Атаман отказался называть организацию, в составе которой действуют добровольцы в Сирии. Сейчас в арабской республике остаются около 10 калининградских казаков, сказал Буга, отметив, что всего выходцев из региона может быть больше, так как туда отправляются людей «разных политических убеждений».

Подробностей о том, каково материальное вознаграждение добровольцев, предусмотрена ли страховка на случай гибели или ранения, атаман не привел. Вербовка же, по его словам, происходит через связи в воинском и ветеранском сообществе. Так, многие казаки участвовали в различных конфликтах, начиная с Приднестровья и заканчивая Востоком Украины. Например, погибший калининградец Владимир Логинов, прежде чем отправиться в Сирию, прошел Чечню, воевал за ополчение Донбасса, был квалифицированным сапером.