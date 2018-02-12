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Раскрыты обстоятельства гибели россиян в Сирии
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Раскрыты обстоятельства массовой гибели россиян в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Reuters
Потери российских добровольцев в результате американского удара в Сирии сильно преувеличены, большинство из них погибли во время перемещения в грузовике, сообщил газете ВЗГЛЯД атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга со ссылкой на соратников, которые продолжают действовать в арабской стране.
В понедельник в Сети появилась информация о том, что в Сирии в результате якобы американской атаки погиб калининградский казак Владимир Логинов. Буга подтвердил гибель земляка, а также тот факт, что это случилось в результате удара коалиции.
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При этом атаман опроверг появившиеся в Сети данные о сотнях жертв среди россиян. По его информации, потери погибшими составили 15-20 человек, еще около 50 были ранены.
Разные данные об обстоятельствах боя, появляющиеся в Сети, атаман объяснил тем, что у каждого участника столкновений свое видение событий, «у генерала — свое, у человека на передовой — свое».
«Поэтому пришла разная информация. Один сказал — это было в наступлении, другой — что во время перемещения. Большая часть людей погибла, когда они ехали в КамАЗе», — сказал Буга.
Удар наносился, по его словам, либо ракетой с вертолета, либо артиллерией, а вертолет наводил.
Атаман отказался называть организацию, в составе которой действуют добровольцы в Сирии. Сейчас в арабской республике остаются около 10 калининградских казаков, сказал Буга, отметив, что всего выходцев из региона может быть больше, так как туда отправляются людей «разных политических убеждений».
Подробностей о том, каково материальное вознаграждение добровольцев, предусмотрена ли страховка на случай гибели или ранения, атаман не привел. Вербовка же, по его словам, происходит через связи в воинском и ветеранском сообществе. Так, многие казаки участвовали в различных конфликтах, начиная с Приднестровья и заканчивая Востоком Украины. Например, погибший калининградец Владимир Логинов, прежде чем отправиться в Сирию, прошел Чечню, воевал за ополчение Донбасса, был квалифицированным сапером.
В конце минувшей недели появилась информация, что «оборонительный» удар коалиции США в Сирии пришелся не по местному ополчению, как сообщалось первоначально, а по подразделениям так называемой ЧВК «Вагнера», в составе которой действуют россияне. В Сети появились сообщения о чудовищных потерях добровольцев — назывались цифры в 200 человек и выше. Минобороны России ранее заявляло, что к российским военным подвергшиеся удару подразделения отношения не имеют.
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