Обзор зарубежных СМИ: «Будет война»

Олимпиады по политике

Норвежское издание NRK рассказало об Олимпийских играх, которые были «политическими». Так, Первая и Вторая мировые войны стали причиной отмены пяти Олимпиад, например, летней 1916 года в Берлине, а также летних и зимних Игр 1940 года в Японии. Другая Олимпиада в Берлине, 1936 года, стала ареной не только для спортсменов, но и для политиков: XI летние Олимпийские игры описывают как «пропагандистский фестиваль нацистской Германии».

Игры 1968 года в Мехико были отмечены многочисленными протестами: местных студентов из-за политической и социальной обстановки в стране, а также двух американских спортсменов, поднявших кулаки на пьедестале почета в знак поддержки угнетаемого чернокожего населения США. Мюнхенские Игры 1972 года омрачились захватом заложников в олимпийской деревне: тогда палестинские террористы убили двух израильских спортсменов, а жертвами штурма стали еще 15 человек.

Олимпиаду-80 в Москве бойкотировали 65 стран из-за начала в 1979 году войны в Афганистане, Югославии было запрещено участвовать в Олимпийских играх в Барселоне 1992 года из-за гражданской войны в стране, а Игры 2008 года в Пекине прошли под звуки голосов, обвинявших Китай в нарушении прав человека. «Будет война»

«Господство» российских фигуристов Германию втянут в войну с Россией, сообщает Contra Magazin. По словам автора статьи, когда нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель уйдет в отставку, в течение двух ближайших лет ее пост займет политик с «более выраженной трансатлантической ориентацией». Новый канцлер, уверен журналист, будет подчинен местным элитам, которые настроены на войну с Россией.

США платили русскому хакеру New York Times сообщает, что отстранение России от Олимпийских игр в Пхенчхане никак не отразилось на ее «господстве» в фигурном катании. По словам автора публикации, российские фигуристы все так же показывают замечательные результаты, а отстранение и допинговый скандал никак не повлияли на отношение зрителей к россиянам. Кроме того, отсутствие российского флага на Играх в Пхенчхане можно считать «чистой формальностью», так как множество триколоров на трибуны приносят болельщики.

Украина модернизирует ЗРК Разведка США заплатила 100 тысяч долларов неизвестному россиянину за возвращение кибероружия, украденного у Агентства национальной безопасности , сообщает New York Times. Кроме того, россиянин, якобы связанный с разведкой РФ и хакерами из Восточной Европы, предлагал американцам передать данные о связях президента Дональда Трампа с Россией, однако разведчики отказались от этого. Между тем, как сообщает издание, хакер передал разведке лишь информацию о Трампе, но не секретные хакерские коды, в результате чего сотрудничеству был положен конец.