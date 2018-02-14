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Турчинов пригрозил силой захватить ЛНР и ДНР
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Турчинов заявил, что закон о Донбассе позволяет захватить ДНР и ЛНР силой 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Украинский закон о реинтеграции Донбасса не исключает "вооруженного освобождения" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и создает для этого предпосылки. Об этом в интервью "Громадское ТВ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
По мнению главы СНБО, закон дает возможность использовать весь потенциал вооруженных сил и другие силовые институты для "восстановления суверенитета страны на оккупированной территории".
"Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору", — заявил Турчинов.
Верховная рада Украины приняла предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса. Россия в нем фигурирует как "страна-агрессор", неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а главе государства предоставляется право использовать армию без объявления войны.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса.
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