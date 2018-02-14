Турчинов пригрозил силой захватить ЛНР и ДНР

"Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору", — заявил Турчинов.

По мнению главы СНБО, закон дает возможность использовать весь потенциал вооруженных сил и другие силовые институты для "восстановления суверенитета страны на оккупированной территории".